La velocidad de Dembélé complicó a los rivales en Catar. Como Mbappé, podía dejar atrás a los laterales desde parado. Ahí acababan las similitudes.

Mbappé era una amenaza constante de gol y brillaba en los partidos importantes, mientras que Dembélé, derrochador y poco fiable, rara vez respondía en los momentos clave.

Su imagen más recordada en el Barcelona fue ayudando, casi a modo de disculpa, a un atónito Messi a levantarse tras fallar una ocasión clara ante el Liverpool en las semifinales de la Champions 2019 que el agotado argentino le había servido en bandeja.

Aun así, incluso para sus propios estándares, su actuación en Lusail fue atroz.