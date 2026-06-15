Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, podría asegurar su segundo trofeo si conduce a Francia a la victoria en el Mundial

Analysis
Francia
O. Dembele
World Cup
Paris Saint-Germain
FEATURES
Francia vs Senegal

Hace cuatro años, en Catar, Lionel Messi silenció el debate sobre el mejor de la historia al llevar a Argentina a vencer a Francia en la final del Mundial. Pero en la otra cancha brillaba un joven con talento suficiente para reabrirlo: Kylian Mbappé. Ese jugador era Kylian Mbappé, quien le arrebató a Messi la Bota de Oro del torneo gracias a un hat-trick en la final, algo que no se veía desde Sir Geoff Hurst en 1966.

Con su gol en la prórroga, Mbappé sumó cuatro tantos en finales, superando por uno a Hurst, Vava, Pelé y Zidane. Tenía solo 23 años. Parecía el inicio de una nueva era. Quizá no sea el mejor de la historia, pero parecía el sucesor natural de Messi.

Sin embargo, cuatro años después, Mbappé aún no ha ganado un Balón de Oro —ni una Liga de Campeones—. Ousmane Dembélé, en cambio, podría tener dos de cada al final del verano, el mismo Dembélé que en la final del Mundial 2022 jugó tan mal que L'Équipe ni siquiera le puso nota.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Dolorosamente derrochador

    La velocidad de Dembélé complicó a los rivales en Catar. Como Mbappé, podía dejar atrás a los laterales desde parado. Ahí acababan las similitudes.

    Mbappé era una amenaza constante de gol y brillaba en los partidos importantes, mientras que Dembélé, derrochador y poco fiable, rara vez respondía en los momentos clave.

    Su imagen más recordada en el Barcelona fue ayudando, casi a modo de disculpa, a un atónito Messi a levantarse tras fallar una ocasión clara ante el Liverpool en las semifinales de la Champions 2019 que el agotado argentino le había servido en bandeja.

    Aun así, incluso para sus propios estándares, su actuación en Lusail fue atroz.

    • Anuncios
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    «Accidente de tráfico»

    Dembélé jugaba en la misma banda que Ángel Di María, nueve años mayor que él. El duelo parecía desigual y lo fue, pero no como se esperaba.

    Di María desbordó por la derecha, forzó el penalti que Messi convirtió tras dejar atrás a Dembélé «como a un niño», según Gary Neville, y luego anotó el 2-0 a nueve del descanso.

    Dembélé no llegó ni al descanso: Didier Deschamps lo sustituyó tras lo que Stuart Pearce llamó «el peor partido» que había visto jamás de un profesional.

    «Ha regalado el penalti y probablemente ha fallado todos los pases desde entonces», añadió el exlateral inglés sobre una actuación espantosa que, afortunadamente, Deschamps acortó tras solo 41 minutos. «Deschamps tenía que hacer algo. Estábamos viendo un accidente de coche».

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Talento desperdiciado

    La final confirmó que Dembélé es el mayor desperdicio de talento natural del fútbol mundial.

    Tras brillar en el Borussia Dortmund en 2016-17 y ganar el Mundial con Francia en 2018, su paso por el Barcelona acabó en 2023 con la etiqueta de gran fracaso.

    Sin embargo, desde entonces ha alcanzado un estatus legendario en el París Saint-Germain, principalmente gracias a Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    «Defiende como un loco»

    En un famoso fragmento de un documental de Movistar, Luis Enrique intenta convencer a Mbappé de la importancia de predicar con el ejemplo.

    «He leído que admiras a Michael Jordan», le dice en una reunión de vídeo. «Jordan agarraba a sus compañeros por las pelotas y defendía como un loco».

    Mbappé nunca lo asimiló del todo, pero Dembélé sí.

    Tras ser descartado para el partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal el 1 de octubre de 2023 por «no respetar las expectativas del equipo», Dembélé se ha convertido no solo en un «jugador diferente», como dijo Luis Enrique, sino también en una persona distinta.

  • «Valor añadido»

    Nada refleja mejor su cambio de rendimiento y actitud que ser titular en los tres últimos PSG-Arsenal, con victoria parisina en todos, incluida la final de la Liga de Campeones en Budapest, donde marcó de penalti el gol del empate.

    La decisión del entrenador de colocarlo en el centro del ataque potenció su talento. Hoy destaca su presión alta.

    «Ahora aporta un valor añadido con el balón», celebró Luis Enrique. «Por eso es ganador del Balón de Oro». Y también por eso podría revalidar su título dentro de unos meses.

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    Ya no es el «niño terrible»

    Dembélé, listo para debutar en este Mundial tras la final de Lusail, tiene ahora la oportunidad de dejar su huella en la máxima cita del fútbol.

    Aunque aún no ha marcado en el torneo, podría aprovechar la formidable delantera francesa, donde brillan Mbappé y el asistente Michael Olise.

    Ya no depende solo de su velocidad: ahora aporta aplomo, productividad y, sobre todo, presión.

    A diferencia de su amigo Mbappé, el otrora “enfant terrible” francés ha madurado y, al priorizar al equipo, podría cosechar más reconocimientos individuales.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN