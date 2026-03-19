El Galatasaray, con las filas mermadas: «Fractura de Osimhen, se evaluará la intervención quirúrgica. Lang será operado»

«Nuestro jugador Victor Osimhen, que recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool a domicilio, no pudo jugar en la segunda parte debido al riesgo de fractura, tal y como revelaron las pruebas realizadas durante el descanso. Tras el partido, una visita al hospital bajo la supervisión de nuestro equipo médico confirmó una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le ha colocado una escayola. En los próximos días se tomará una decisión sobre una posible intervención quirúrgica, tras realizar más pruebas».