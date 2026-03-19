Una noche para olvidar en Anfield para el Galatasaray, que de un solo golpe pierde el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones por 4-0, queda eliminado por el Liverpool y pierde por lesión a Victor Osimhen y Noa Lang, dos de los mejores jugadores con los que cuenta el entrenador Okan Buruk. Este es el estado de ambos, que deberán mantenerse alejados de los terrenos de juego durante un periodo de tiempo considerable.
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El Galatasaray, con las filas mermadas: «Fractura de Osimhen, se evaluará la intervención quirúrgica. Lang será operado»
OSIMHEN CON YESO
«Nuestro jugador Victor Osimhen, que recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool a domicilio, no pudo jugar en la segunda parte debido al riesgo de fractura, tal y como revelaron las pruebas realizadas durante el descanso. Tras el partido, una visita al hospital bajo la supervisión de nuestro equipo médico confirmó una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le ha colocado una escayola. En los próximos días se tomará una decisión sobre una posible intervención quirúrgica, tras realizar más pruebas».
ÓPERA LARGA
«Nuestro jugador Noa Lang, que se lesionó en la segunda parte del mismo partido, ha sufrido un corte grave en el pulgar derecho y será operado en Liverpool en las próximas horas, en presencia de nuestro equipo médico».
LAS TEMPORADAS DE LOS DOS EXJUGUADORES DEL NÁPOLES
Osimhen estaba en racha: 10 partidos, 7 goles y 3 asistencias es su balance final en la Liga de Campeones, mientras que en la liga suma hasta ahora 12 goles y 4 asistencias en 19 partidos. En cuanto a Lang, que llegó en el mercado de invierno, suma 6 partidos y dos asistencias sin goles en la Super Lig, 4 partidos y 2 goles —un doblete ante la Juventus en el 5-2 de la ida de los playoffs— en la Champions, y una participación en la copa nacional.