El Galatasaray amenaza con demandar al Liverpool por la terrible lesión de Noa Lang

En el minuto 76 del partido del miércoles, el jugador de 26 años chocó contra las vallas publicitarias y cayó al suelo retorciéndose de dolor mientras se agarraba la mano derecha lesionada. Lang recibió el consuelo de Alisson Becker y Virgil van Dijk mientras el equipo médico le atendía, antes de que le administraran oxígeno y le retiraran del campo en camilla.

Eray Yazga, secretario general del Galatasaray, confirmó la intención legal tras el incidente, afirmando: «Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA tras el partido. Ellos también llevaron a cabo sus investigaciones. La UEFA evaluará el asunto. Estamos en conversaciones con abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA. Pediremos que se elimine nuestra penalización salarial».