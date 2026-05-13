El futuro yerno de Roy Keane es acusado de usar «lenguaje discriminatorio» contra un rival del Middlesbrough durante la victoria del Southampton en la semifinal de los play-offs de la Championship

La tensa atmósfera de los play-offs de la Championship llegó a su punto álgido el martes por la noche, cuando el Southampton se impuso por 2-1 al Middlesbrough, aunque el resultado se vio empañado por graves acusaciones sobre el terreno de juego. En el minuto 38, el árbitro Andy Madley detuvo el partido tras un enfrentamiento entre el capitán del Southampton, Harwood-Bellis, y el defensa del Boro, Luke Ayling, después de que este último recibiera una tarjeta amarilla por una falta sobre Leo Scienza.

Según Jonathan Oakes, de Sky Sports, Ayling denunció que Harwood-Bellis usó «lenguaje discriminatorio» y varios jugadores lo confirmaron. La decisión arbitral provocó una acalorada discusión con los cuerpos técnicos.