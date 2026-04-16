«El futuro viene hacia ti»: Alex Freeman, de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, habla sobre su fichaje por el Villarreal y su rápido crecimiento en España

Alex Freeman estaba en Cancún con el Orlando City cuando recibió varias llamadas. Al responder, comprendió que su vida cambiaría de nuevo.

Reajustó planes, volvió a Orlando a hacer las maletas y partió hacia España. Después llegaron el reconocimiento médico y la firma del contrato. Todo fue muy rápido. Al final, Freeman era jugador del Villarreal y todo sucedió más deprisa de lo que imaginaba.

Era el plan desde el principio, pero nadie esperaba que se concretara tan rápido. Así ha sido el último año para Freeman: cada vez que alguien cree saber dónde está, lo llevan a otro lugar. ¿De la MLS Next Pro a La Liga en año y medio? Nadie lo habría imaginado.

«Si confías en ti, puedes pasar de ser un desconocido a alguien que la gente ve cada día», explica Freeman aGOAL. «Hace un año debuté y ahora estoy en España. Es difícil asimilarlo.

Como futbolista profesional siempre tienes tiempo para pensar. Entrenas por la mañana o por la tarde y tienes bastante tiempo libre. Tienes tiempo para pensar, pero no para asimilarlo del todo. Es difícil asimilarlo por completo. Cada día me siento agradecido, pero también pienso: “Vaya, lo he conseguido”. Aun así, no logras asimilar del todo dónde estás, incluso cuando das el paso».

Aún quedan pasos por dar. Con el Mundial cerca, se espera que Freeman esté en la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos este verano. Ese torneo será casi un año después de su debut internacional. Desde aquel día en East Hartford, Freeman no ha dejado de avanzar.

Antes del Mundial, debe adaptarse a su nueva vida a miles de kilómetros de casa. Ahora milita en La Liga, pero trabaja duro para consolidarse en el Villarreal, que pagó hasta 7 millones de dólares al Orlando City por su fichaje. Fue una gran apuesta del club español por un jugador que aún debe adaptarse al nivel.

Pocos jugadores estadounidenses tienen un futuro tan prometedor. Villarreal y la selección confían en él. Y esa constante mención del futuro lo hace reflexionar: sabe que todo puede cambiar de un momento a otro.

«Todos dicen que no pienses en el futuro, pero es difícil cuando está encima. No siempre puedes hacer lo esperado; tu vida puede cambiar en un segundo».