«El futuro le pertenece»: el FC Bayern de Múnich cierra el siguiente fichaje estrella del verano

Brown, uno de los pocos destacados de Alemania en el Mundial, «ha evolucionado muy rápido y aún tiene gran potencial», afirmó el director deportivo Max Eberl. «En la Copa demostró por qué nos interesaba».

El fichaje, añadió el presidente Jan-Christian Dreesen, reafirma el objetivo del Bayern de «incorporar a los mejores jóvenes alemanes cuanto antes; eso forma parte de nuestro ADN».

Para Brown, fichado por el Eintracht en 2024 al 1. FC Núremberg por tres millones de euros, se cumple un sueño: «Jugar en este club significa mucho para mí y me llena de orgullo. Además, soy de Baviera, lo que lo hace especial», destacó el jugador de Amberg. «Siempre soñé con competir al máximo nivel por los títulos más importantes».

Brown añadió que un factor decisivo para su fichaje había sido el entrenador Vincent Kompany: «Me ha mostrado cómo me ve a mí y a mi evolución, y me ha convencido por completo».