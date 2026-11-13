El futuro entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, recibe una advertencia sobre la «turba» y un consejo sobre el «lastre», mientras un campeón de la Premier League explica cuándo se juzgará al argentino
Pochettino se perfila como sucesor de Carrick en Old Trafford
Tras la ilusión que despertaron en el llamado «Teatro de los Sueños» el tercer puesto y la clasificación para la Champions League de la temporada pasada, el Manchester United ha vuelto a dar un paso atrás al comienzo de la 2026-27.
La irregularidad le ha costado el puesto a Carrick, que ganó la Premier League y la Champions League durante su etapa como jugador del United y solo ha durado 32 partidos en el cargo antes de ser destituido. El club ha decidido tomar otro rumbo.
Después de que Eddie Howe y Antonio Conte sonaran en algún momento como posibles candidatos para el cargo, el Manchester United ha recurrido a Pochettino en busca de soluciones. Su experiencia previa en Inglaterra también juega a su favor.
El sudamericano, de 54 años, llevó en su día al Tottenham a la final de la Champions League y cuenta con una amplia trayectoria, en la que también ha trabajado con Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, no asumirá el cargo en Old Trafford de inmediato.
Pochettino cerrará su etapa al frente de la selección masculina de Estados Unidos dirigiéndola en una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf a doble partido contra Haití. No recibirá autorización para viajar a Manchester hasta la madrugada del miércoles, hora británica.
El United tiene previsto visitar Anfield para enfrentarse a su histórico rival, el Liverpool, el domingo 22 de noviembre, lo que deja a su nuevo entrenador apenas unos días para abordar los numerosos problemas que heredará e intentar encontrarles solución.
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El nuevo entrenador del Manchester United tiene varios fallos que corregir
Preguntado si eso supone un problema, Parker, ganador de dos títulos de la Premier League y que habló en colaboración con Football Ticket Net, agente oficial de venta de entradas del FC Barcelona, declaró a GOAL: «No va a tener tiempo para arreglar nada. Aunque le dieran dos semanas, ¿sería suficiente con este grupo? No cambiaría nada.
»No podemos juzgarlos realmente cuando jueguen contra el Liverpool, porque no me sorprendería que fueran allí y ofrecieran una actuación increíble, con entrega, garra y todo lo que no hemos visto de forma constante desde hace bastante tiempo, y que todo el mundo los felicitara por ello. Eso es lo que suele pasar cuando llegan ese tipo de partidos en el Emirates, en Anfield o en el Etihad. Son la ocasión perfecta, porque si los jugadores no son capaces de motivarse para esos encuentros, no hay nada que hacer.
»Así que estará bien ver qué puede ofrecer, observarlo sin filtros y después juzgarlo por los partidos que vengan tras el del Liverpool. Se enfrentarán al Coventry en los próximos seis partidos, un duelo entre equipos de la zona baja de la tabla. ¡Nunca había dicho eso del Manchester United! Tienen partidos en los que habrá que juzgar a los jugadores, porque ahora mismo nadie los está juzgando.
»Todo el mundo tiene su opinión sobre el nivel del nuevo entrenador. Debería haber llegado mucho antes, porque ya se hablaba de ello de forma generalizada. Dije que es perfecto para lo que el Manchester United necesita en un entrenador, alguien como él, pero solo si quienes tienen que hacerlo le dan lo que necesita, y sabemos que no lo harán.
»La gente habla de él y lo llama el eterno segundón. Para ser sincero, podrían traer ahora mismo a cualquier entrenador que tenga éxito y tampoco lo tendría aquí. El Manchester United no habla, ni debería hablar, de ganar ligas. Debería centrarse en lograr estabilidad, ponerse en condiciones de rendir con regularidad y estar más o menos donde le corresponde ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado.
»Todo el mundo habla de Pochettino: no ha ganado nada, fracasó en la final de la Champions League, fracasó como entrenador del Tottenham ante el Chelsea en una final y fracasó en el Chelsea. Eso es irrelevante.
»Se trata de que llegue alguien que los convierta en un equipo y consiga que vuelvan a encadenar buenos resultados, una racha prometedora, no una que haga que todo el mundo piense: “Vaya, ya empieza otra vez”, porque el club sigue siendo inestable y no quiere gastar su dinero en ningún jugador que sea demasiado caro. No tiene por qué hacerlo, porque sigue siendo un club que ingresa fortunas gracias a su historia».
Pochettino apura su etapa al frente de la selección de Estados Unidos
Preguntado también sobre si el United podría, o debería, haber hecho más por incorporar a Pochettino de inmediato, dada la magnitud de la tarea que tiene por delante, el exdefensa del Manchester United Parker añadió: «Quizá deberían haberlo pensado mejor, pero a nadie le sorprende cómo lo han gestionado ni cómo han actuado.
»No debería sorprenderte. “Deberíamos haberlo traído aquí antes para preparar este partido”. Ahora mismo, la preparación no ha dado resultado.
»Hace falta alguien que llegue y detecte a los cabecillas entre los jugadores que están causando los problemas. Creo que basta con ver cuánto tiempo llevan algunos de esos jugadores para saber que ya no deberían estar en el club. Si el club quiere tener éxito y contar con las mayores posibilidades de lograrlo, necesita desprenderse de los DWs, los pesos muertos».
- gemini
Calendario del Manchester United 2026-27: el tramo previo al mercado de fichajes de enero
Al United le quedan 10 partidos por disputar en todas las competiciones antes de que se abra el mercado de fichajes de enero y se presente la oportunidad de renovar la plantilla con entradas y salidas de jugadores.
En ese tramo se enfrentará a Liverpool, Newcastle, Coventry, RB Leipzig, Crystal Palace, Arsenal, Nottingham Forest y Sunderland. Después de que el United haya caído en la zona de descenso de la Premier League, Pochettino necesitará empezar con buen pie para recuperar el apoyo de una afición descontenta y disipar el temor a verse inmerso en la lucha por la permanencia.
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