Preguntado si eso supone un problema, Parker, ganador de dos títulos de la Premier League y que habló en colaboración con Football Ticket Net, agente oficial de venta de entradas del FC Barcelona, declaró a GOAL: «No va a tener tiempo para arreglar nada. Aunque le dieran dos semanas, ¿sería suficiente con este grupo? No cambiaría nada.

»No podemos juzgarlos realmente cuando jueguen contra el Liverpool, porque no me sorprendería que fueran allí y ofrecieran una actuación increíble, con entrega, garra y todo lo que no hemos visto de forma constante desde hace bastante tiempo, y que todo el mundo los felicitara por ello. Eso es lo que suele pasar cuando llegan ese tipo de partidos en el Emirates, en Anfield o en el Etihad. Son la ocasión perfecta, porque si los jugadores no son capaces de motivarse para esos encuentros, no hay nada que hacer.

»Así que estará bien ver qué puede ofrecer, observarlo sin filtros y después juzgarlo por los partidos que vengan tras el del Liverpool. Se enfrentarán al Coventry en los próximos seis partidos, un duelo entre equipos de la zona baja de la tabla. ¡Nunca había dicho eso del Manchester United! Tienen partidos en los que habrá que juzgar a los jugadores, porque ahora mismo nadie los está juzgando.

»Todo el mundo tiene su opinión sobre el nivel del nuevo entrenador. Debería haber llegado mucho antes, porque ya se hablaba de ello de forma generalizada. Dije que es perfecto para lo que el Manchester United necesita en un entrenador, alguien como él, pero solo si quienes tienen que hacerlo le dan lo que necesita, y sabemos que no lo harán.

»La gente habla de él y lo llama el eterno segundón. Para ser sincero, podrían traer ahora mismo a cualquier entrenador que tenga éxito y tampoco lo tendría aquí. El Manchester United no habla, ni debería hablar, de ganar ligas. Debería centrarse en lograr estabilidad, ponerse en condiciones de rendir con regularidad y estar más o menos donde le corresponde ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado.

»Todo el mundo habla de Pochettino: no ha ganado nada, fracasó en la final de la Champions League, fracasó como entrenador del Tottenham ante el Chelsea en una final y fracasó en el Chelsea. Eso es irrelevante.

»Se trata de que llegue alguien que los convierta en un equipo y consiga que vuelvan a encadenar buenos resultados, una racha prometedora, no una que haga que todo el mundo piense: “Vaya, ya empieza otra vez”, porque el club sigue siendo inestable y no quiere gastar su dinero en ningún jugador que sea demasiado caro. No tiene por qué hacerlo, porque sigue siendo un club que ingresa fortunas gracias a su historia».