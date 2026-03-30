Ibrahim Hassan, hermano del seleccionador de Egipto, su mano derecha y director técnico de la selección nacional, ha hablado con On Sports y ha vuelto a referirse al futuro de la estrella del Liverpool, Mohamed Salah. El exjugador de la Roma ha confirmado que al final de la temporada dejará el Liverpool y que su próximo equipo sigue siendo un gran misterio. Entre las opciones exóticas y las europeas, el director técnico egipcio también ha mencionado a un equipo italiano que podría traerlo de vuelta a la Serie A.
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El futuro de Salah, la revelación del director técnico de Egipto: «Hay un equipo de la Serie A…». Roma, Juventus y...: ¿quién puede ficharlo?
«¿El futuro de Momo? Preferiría que se quedara en Europa. He oído hablar de ofertas del París Saint-Germain, del Bayern de Múnich y de clubes de la Serie A. Si se fuera a la MLS, estaría demasiado lejos de los focos. No os acordaréis de Salah más de lo que yo me acuerdo ahora de Messi. Ni siquiera intento verlo. Si no recibiera ofertas de Europa, un traspaso a la liga saudí sería una buena opción, sobre todo con grandes nombres como Cristiano Ronaldo».
Tal y como ha declarado el director técnico de Egipto, son muchos los equipos que se han interesado por la leyenda del Liverpool. Además del PSG y del Bayern de Múnich, varios clubes de la Premier League querrían ficharlo, aunque el egipcio ha explicado que, tras su paso por el Chelsea, le gustaría que los Reds fueran su último equipo en Inglaterra.
Entre los equipos que se han informado sobre la situación también hay algunos grandes de nuestra Serie A. Desde el Inter hasta la Juventus —en los bianconeri está Luciano Spalletti, que lo valora mucho— pasando por la Roma, donde el egipcio ya ha jugado y que es el club italiano que más desea traerlo de vuelta a Italia.