Según La Gazzetta dello Sport, consciente de una oportunidad para hacerse con un talento de talla mundial, el Al-Nassr de la Saudi Pro League ha entrado en la puja. El club de Riad, que cuenta de forma destacada con Cristiano Ronaldo en sus filas, está actualmente en el mercado en busca de un nuevo portero titular para reemplazar a Bento. El poder económico de la liga saudí supone un desafío singular para el Milan, que podría tener dificultades para competir si estalla una guerra de ofertas por un jugador que ya es uno de los mejores pagados de su plantilla.

Las informaciones sugieren que el interés desde Oriente Medio es real y que el club saudí sigue de cerca la situación mientras Maignan evalúa sus próximos pasos. Es un marcado contraste con el verano anterior, cuando Maignan optó por seguir en el club pese a una importante propuesta del Chelsea. En aquel momento, la presencia de Allegri y la estructura directiva existente bastaron para convencerle de rechazar al gigante de la Premier League.