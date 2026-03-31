El futuro de Marcus Rashford queda en el aire, ya que el Barcelona se ve obligado a replantearse el traspaso definitivo

Durante meses, parecía un hecho que Rashford completaría su traspaso definitivo a España. Sin embargo, la pausa en las negociaciones sugiere que el club se está dejando todas las opciones abiertas de cara a un mercado de fichajes de verano crucial.

Dado que el departamento deportivo da prioridad a una reconstrucción sostenible a largo plazo, Rashford se encuentra en una situación delicada. A menos que se produzca una mejora drástica en la flexibilidad financiera del Barcelona, el delantero podría tener que plantearse otras opciones, ya que, según se informa, el United estaría buscando una venta definitiva este verano.