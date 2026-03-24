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Emanuele Tramacere

Traducido por

El futuro de Dybala: su agente, Antun, está en Italia, pero no para reunirse con la Roma. Dos ofertas para una salida a coste cero

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La historia de amor entre Paulo Dybala y la Roma se ha resquebrajado bruscamente a lo largo de esta temporada tan convulsa. Para Gian Piero Gasperini, La Joya siempre ha sido el jugador con más talento de toda la plantilla giallorossa, pero, a fin de cuentas, solo ha podido alinearlo en aproximadamente el 50 % de los partidos disputados en esta larga temporada.


Los motivos son única y exclusivamente físicos y son los mismos que, hasta ahora, han llevado al club a no considerar en absoluto la posibilidad de renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2026. Sin embargo, en las últimas horas ha sido noticia la presencia en la ciudad de Jorge Antun, el agente de toda la vida de Dybala.


  • Antun está en Roma

    Jorge Antun, el histórico agente que siempre ha acompañado las decisiones de Paulo Dybala (y que en Italia se ve obligado a trabajar con otros agentes, ya que no está autorizado para ejercer en nuestro país), ha llegado oficialmente a la ciudad. Según La Gazzetta dello Sport, el empresario visitó inmediatamente a la familia Dybala-Sabatini, sobre todo para conocer a la pequeña Gia, hija de la pareja y nacida hace solo 22 días.

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  • NO PARA ENFRENTARSE AL ROMA

    La visita es de cortesía a su antiguo cliente y no hay prevista ninguna reunión con el club giallorosso para hablar de un futuro que, a falta ya solo de la confirmación oficial, ya no estará en Trigoria y, probablemente, tampoco en Italia.

  • VIA A ZERO, DOS GRANDES PROPUESTAS

    De hecho, sobre el escritorio del agente de Dybala y sobre la mesa de La Joya ya hay dos propuestas muy interesantes. La primera, ya conocida, es la que llevaría a la pareja a trasladarse a Argentina para sumarse al proyecto técnico del Boca Juniors y de su amigo Leandro Paredes, quien ya intentó «traerlo de vuelta a casa» el pasado mes de enero sin conseguirlo. La segunda, en cambio, proviene de Turquía y tiene como protagonista a un club de primer nivel como el Galatasaray, que, si gana el campeonato y consigue el acceso directo a la próxima Liga de Campeones, estaría dispuesto a ofrecer un contrato de tres años con unas condiciones económicas mucho más ventajosas que las que percibiría en Argentina.