La celebración generó gran revuelo en redes sociales, y algunos seguidores y comentaristas pidieron a la FIFA que revisara el incidente en un torneo ya marcado por las tensiones políticas que afectan a Irán. Sin embargo, Mohebi insistió en que solo se trataba de una celebración.

Dijo: «Quería dar las gracias a todos los iraníes que viven en Los Ángeles, crean un ambiente fantástico. Se me ocurrió la celebración y hago esto [gestos] para todos los aficionados, solo es una celebración, ya sabes».







