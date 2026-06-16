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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El futbolista iraní Mohammad Mohebi explica la polémica celebración con gesto de «pistola» tras anotar en el debut mundialista ante Nueva Zelanda

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Irán
M. Mohebi
Irán vs Nueva Zelanda
Nueva Zelanda

La celebración del gol de Mohammad Mohebi en el debut de Irán ante Nueva Zelanda ha generado debate, pues muchos la ven como un gesto político. Las acciones del centrocampista, sumadas a las declaraciones de su compañero Ramin Rezaeian tras el partido, han aumentado la atención sobre la tensa atmósfera que rodeó el estreno de la selección iraní.

  • La celebración de Mohebi es objeto de escrutinio

    Mohebi acaparó la atención tras anotar el empate de Irán en el minuto 64 contra Nueva Zelanda en su debut mundialista. Aunque el tanto dio al «Team Melli» un 2-2, su celebración pronto superó lo ocurrido en el campo. Tras marcar, el jugador de 27 años señaló con dos dedos su brazo, luego extendió dos dedos de la mano derecha y los movió en el aire. Muchos lo interpretaron como un gesto de «pistola».

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  • Mohebi explica la celebración

    La celebración generó gran revuelo en redes sociales, y algunos seguidores y comentaristas pidieron a la FIFA que revisara el incidente en un torneo ya marcado por las tensiones políticas que afectan a Irán. Sin embargo, Mohebi insistió en que solo se trataba de una celebración.

    Dijo: «Quería dar las gracias a todos los iraníes que viven en Los Ángeles, crean un ambiente fantástico. Se me ocurrió la celebración y hago esto [gestos] para todos los aficionados, solo es una celebración, ya sabes».



  • Rezaeian aborda los matices políticos

    La atención sobre las celebraciones creció tras las declaraciones de su compañero Rezaeian a la prensa después del partido. Rezaeian ya había llamado la atención al marcar y cubrirse el rostro con la camiseta mientras corría hacia la afición. Al preguntarle por su festejo, admitió que tenía un componente político, pero rehusó dar detalles.

    «Es algo político, no quiero hablar de eso», afirmó. Luego trató de centrar la atención en el fútbol: «Estamos aquí para responder preguntas sobre fútbol. Si hay un problema entre nosotros, el pueblo iraní, es asunto nuestro».

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La FIFA debe tomar una decisión.

    La FIFA analiza el gesto de Mohebi y podría investigar las celebraciones. Irán se prepara para enfrentar a Bélgica en la segunda jornada del Grupo G, el 21 de junio en Los Ángeles.

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