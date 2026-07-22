«El fútbol tiene un lado más violento»: Gavi afirma que NO quiere que se sancione a los jugadores argentinos por la trifulca tras la victoria de España en la final del Mundial

Gavi, de 21 años, ha intentado calmar las tensiones entre España y Argentina tras la final del Mundial. En Nueva Jersey se vio involucrado en un altercado con Paredes tras el partido.

En un acto de bienvenida en su ciudad natal, Los Palacios y Villafranca, donde fue homenajeado junto a Fabián Ruiz, del París Saint-Germain, Gavi habló sobre las posibles sanciones de la FIFA a los jugadores argentinos. «No creo que deban ser sancionados», afirmó, según recoge *Marca*. «Entiendo que no es un buen ejemplo para los niños, pero el fútbol también tiene un lado violento. Quizá lo más lógico sería expulsarlos durante el partido, pero, como he dicho, al final esto es fútbol».