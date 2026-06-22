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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El fútbol sale en defensa de la familia... ¿Cómo se convirtió el caso de Duko en una batalla de opinión pública?

FEATURES
J. Doku
Manchester City
Nueva Zelanda vs Belgium
Nueva Zelanda
Belgium
World Cup
Bélgica
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Nueva Zelanda
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La polémica que comenzó con un nacimiento y terminó en un consenso inesperado.

En un torneo como el Mundial, donde millones de personas siguen cada partido, es raro que una historia personal acapare más atención que la competición. Eso fue lo que vivió Jérémy Doku, extremo de Bélgica y del Manchester City, quien generó polémica al anunciar que dejaría la concentración si los partidos del Mundial coincidían con el nacimiento de su primer hijo.

Lo que empezó como una decisión familiar se convirtió en un debate mundial sobre los límites de las obligaciones del jugador y la prioridad de la vida privada en el fútbol moderno. Aunque algunos medios lo criticaron, la mayoría del mundo deportivo y fuera de él lo apoyó, recordando que hay momentos irreemplazables por encima de cualquier partido.

Su hijo nacerá en la segunda semana de julio, justo cuando Bélgica podría disputar los octavos de final. Doku lo ha repetido sin rodeos: quiere estar junto a su esposa en ese momento único.

Doku afirma que cualquier futuro padre querría vivir ese momento único, aunque entiende las obligaciones de representar a su país en un torneo tan importante. Pese a la complejidad del caso, el futbolista confía en que la Federación Belga de Fútbol entienda sus circunstancias personales, según informó la «BBC».

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Declaraciones que provocaron gran indignación.

    La polémica estalló cuando la periodista francesa France Pierron, presentadora de «L’Équipe», criticó la postura de Doku de forma polémica.

    Consideró que la presencia del padre durante el parto no era importante y usó expresiones que provocaron una oleada de críticas en redes y en círculos deportivos y periodísticos.

    Poco después, la fundación L'Équipe emitió un comunicado en el que aclaró que esas declaraciones no reflejaban sus valores.

    Pieron ofreció disculpas públicas y, según medios franceses, no condujo su programa al día siguiente.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Amplio gesto de solidaridad por parte de las estrellas del fútbol

    El mundo del fútbol respondió con contundencia: varios jugadores, entrenadores y figuras del deporte mostraron su apoyo a Doku.

    Destacó el delantero de la selección inglesa Ollie Watkins, padre de dos hijos.

    Watkins, padre de dos hijos, recordó que el nacimiento del primer hijo es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona y destacó que ver a la pareja vivir esa experiencia tiene un valor humano que no se puede comparar con ningún acontecimiento deportivo.

    Además, recordó que los futbolistas pasan mucho tiempo lejos de sus familias por partidos y concentraciones, así que perderse momentos familiares tan importantes resulta muy doloroso.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Los jugadores no son máquinas

    La Asociación de Futbolistas Profesionales recuerda que las presiones y exigencias sobre los jugadores no deben robarles los momentos familiares clave.

    Insiste en que se les respete como personas con vida privada y responsabilidades familiares, no solo como deportistas.

    Subrayó que ofrecer un entorno saludable y equilibrado empieza por respetar sus momentos clave: matrimonio, nacimiento de un hijo y emergencias familiares.

    Destacó el comentario del Instituto de la Paternidad, que defiende el papel de los padres en la familia.

    Su vicepresidente ejecutivo, Jeremy Davies, comparó esta presión con la que sufrían los gladiadores romanos.

    Recordó que el público exige entretenimiento y victorias constantes, pero a menudo olvida que ellos son personas antes que futbolistas.

    Y recordó que el dinero, la fama y los títulos valen menos que los momentos humanos que forjan recuerdos familiares.

  • FBL-WC-2026-STADIUM-PHILADELPHIAAFP

    Falta de normativa clara sobre el permiso de paternidad

    El caso de Doku ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de una normativa clara en el fútbol sobre el permiso de paternidad.

    La FIFA regula la maternidad con permisos pagados y plazos fijos, pero no ofrece nada parecido para los padres.

    Esta ausencia normativa obliga a muchos jugadores a elegir entre sus obligaciones profesionales y sus responsabilidades familiares, sobre todo en grandes torneos y temporadas intensas.

  • FBL-WC-2018-ENG-PRESSERAFP

    Casos similares en el mundo del fútbol

    Doku no es el primer jugador que vive esta situación, ni será el último. En el Mundial 2018, Fabian Delph dejó la concentración de Inglaterra en Rusia para estar en el nacimiento de su hija y luego volvió a jugar.

    Ese mismo año, David Silva se perdió varios partidos con el Manchester City tras el nacimiento prematuro de su hijo, optando por quedarse con su familia.

    En 2021, el portero español David de Gea obtuvo una baja prolongada tras el nacimiento de su hija durante la pandemia de coronavirus.

    Otros, en cambio, lo vivieron a distancia: el noruego Leo Ostigard vio nacer a su hijo por videollamada durante el Mundial, y el portugués Rubén Neves pasó por lo mismo en plena pandemia.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El fútbol es importante... pero

    El entrenador danés Thomas Frank resumió el debate: «El fútbol es lo más importante de lo que no importa». Así recordó que, aunque el deporte ocupa un lugar especial en la vida de las personas, queda atrás ante los grandes acontecimientos humanitarios.

    Insistió en que estar presente en el nacimiento de un hijo es una de las vivencias más maravillosas y que siempre aconseja a sus jugadores priorizar ese momento.

    Concluyó que el regreso de Duko con su familia para estar en el parto sería la mejor decisión, pues volvería más feliz y equilibrado.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Una victoria para el ser humano antes que para el deportista

    Aunque el fútbol suele dividir opiniones, la polémica en torno a Jérémy Doku generó un consenso poco habitual dentro y fuera del deporte.

    En un mundo donde el éxito se mide en goles, victorias y títulos, Doukou nos recuerda una realidad sencilla: hay momentos irreemplazables.

    Su caso no fue solo un debate sobre una posible ausencia en el Mundial, sino un símbolo de la lucha por el derecho de los deportistas a ser padres, esposos y personas, no solo estrellas sometidas a un rendimiento constante.

    Al final, todo el fútbol coincidió en un mensaje: algunas victorias no se logran sobre el césped, sino en el seno de la familia.

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