Iraola, exitoso en el AFC Bournemouth los últimos tres años, destacó la necesidad de una plantilla amplia y profunda.

La carga de las copas y la Liga de Campeones implica «partidos entre semana», aunque también es «una gran oportunidad» para dar minutos a más jugadores. «Es imposible superar una temporada así con 15 jugadores; se necesita la plantilla adecuada».

Además de Muñoz, el Liverpool solo ha fichado al defensa Jeremy Jacquet, central de 20 años que llegó del Stade Rennes por más de 60 millones de euros, mientras que abonó 40 millones al CA Osasuna por el extremo.

El técnico no comentó los rumores de fichajes, pero se refirió con claridad a Harvey Elliott. El centrocampista inglés, de 23 años, jugó la temporada pasada sin éxito en el Aston Villa tras ser descartado por Arne Slot y ahora ha regresado a Anfield Road.

«Harvey está con nosotros, he visto lo motivado que está y se está preparando al máximo», afirmó Iraola. «Tendrá su oportunidad en la pretemporada, le vamos a necesitar, y eso es una buena señal».