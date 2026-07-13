«Hasta ahora hemos fichado a dos jugadores, pero necesitamos más, eso lo sabemos», declaró el lunes este técnico de 44 años en su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del equipo que ha ganado 20 veces la liga inglesa.
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«El fútbol no funciona así»: Andoni Iraola pide más fichajes al Liverpool FC y desvela el «secreto» en torno a su contrato
La plantilla de los Reds se ha reducido. Ocho jugadores, entre ellos Florian Wirtz, Virgil van Dijk y el portero Alisson Becker, están de vacaciones tras ser eliminados del Mundial. El nuevo fichaje, Víctor Muñoz, sigue con España y se medirá a Francia el martes en semifinales.
Además, Ibrahima Konaté, Andy Robertson y Mohamed Salah tampoco están disponibles. Hugo Ekitike, Conor Bradley y Geovanni Leoni se recuperan de lesiones.
«Como entrenador, claro que preferiría contar con todos desde el primer día de pretemporada, pero el fútbol no funciona así», reconoció Iraola. «El club trabaja duro para cerrar los fichajes necesarios».
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Dos fichajes por 100 millones y un regreso gratis
Iraola, exitoso en el AFC Bournemouth los últimos tres años, destacó la necesidad de una plantilla amplia y profunda.
La carga de las copas y la Liga de Campeones implica «partidos entre semana», aunque también es «una gran oportunidad» para dar minutos a más jugadores. «Es imposible superar una temporada así con 15 jugadores; se necesita la plantilla adecuada».
Además de Muñoz, el Liverpool solo ha fichado al defensa Jeremy Jacquet, central de 20 años que llegó del Stade Rennes por más de 60 millones de euros, mientras que abonó 40 millones al CA Osasuna por el extremo.
El técnico no comentó los rumores de fichajes, pero se refirió con claridad a Harvey Elliott. El centrocampista inglés, de 23 años, jugó la temporada pasada sin éxito en el Aston Villa tras ser descartado por Arne Slot y ahora ha regresado a Anfield Road.
«Harvey está con nosotros, he visto lo motivado que está y se está preparando al máximo», afirmó Iraola. «Tendrá su oportunidad en la pretemporada, le vamos a necesitar, y eso es una buena señal».
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Iraola: «Espero quedarme dos años o muchos más»
El entrenador vasco, relacionado este verano con el Bayer Leverkusen, firmó en Liverpool un contrato hasta 2028. En todas sus etapas anteriores también se había comprometido «solo» por dos años. El lunes explicó por qué no le convencen los contratos a largo plazo.
«Los contratos de entrenador no significan gran cosa. No quiero quedarme en ningún sitio solo porque tenga un contrato vigente», explicó. «He firmado por dos años, pero, en realidad, para los entrenadores siempre se trata de ir año a año».
Cree que los entrenadores deben «ganarse el derecho a seguir cada año, sobre todo en clubes como el Liverpool». Aun así, espera «quedarme dos años o muchos más; eso significaría que habría hecho un muy buen trabajo».
La gira por EE. UU. está a punto de empezar y circulan muchos nombres sobre los Reds.
A finales de julio, el Liverpool jugará tres amistosos en Estados Unidos contra Sunderland, Wrexham y Leeds. La Premier League arrancará para los Reds el 23 de agosto con una visita al Newcastle. Antes, Iraola podría incorporar varios fichajes.
Entre los candidatos figuran Manu Koné, que brilla con Francia en el Mundial; la joven estrella marroquí Ayyoub Bouaddi; y extremos como Said El Mala (1. FC Köln) y Yan Diomande (RB Leipzig).
Sin embargo, las perspectivas no son buenas para Iraola y los Reds en lo que respecta a estos dos jóvenes de la Bundesliga. El PSG es el favorito para fichar a Diomande y, en el caso de El Mala, su traspaso al extranjero parece que se va a frustrar por el veto de la madre del jugador.
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