El fútbol inglés y mundial llora la pérdida de Kevin Keegan, Balón de Oro en 1978 y 1979. Falleció a los 75 años tras una larga enfermedad. Como jugador brilló con el Liverpool y luego destacó como entrenador del Newcastle y seleccionador de Inglaterra.
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El fútbol llora la muerte de Kevin Keegan a los 75 años. Enfermo desde hacía tiempo, ganó dos Balones de Oro y fue un símbolo de Liverpool y Newcastle
LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Kevin Keegan nació el 14 de febrero de 1951 en Doncaster. Tras jugar en el Scunthorpe United entre 1968 y 1971, fichó por el Liverpool, donde permaneció hasta 1977. Con los Reds ganó tres ligas inglesas, una FA Cup, dos Charity Shield, la Copa de Europa 1977 y dos Copas de la UEFA. En 1977 fichó por el Hamburgo, con el que ganó una Bundesliga y llegó a la final de la Copa de Campeones 1980, perdida ante el Nottingham Forest. Ese verano regresó a Inglaterra y se retiró en 1985 tras pasar por Southampton, Newcastle y Blacktown City.
UNA LEYENDA TAMBIÉN EN NEWCASTLE
Tras brillar como futbolista en Inglaterra y en la selección (63 partidos y 21 goles entre 1972 y 1982), se convirtió en entrenador. Su segundo amor, el Newcastle, marcó el inicio y el cierre de su etapa como técnico: lo dirigió de 1992 a 1997, peleó el título de la Premier al Manchester United de Sir Alex Ferguson y lo devolvió a Europa. Regresó el 16 de enero de 2008 tras el cese de Sam Allardyce. Evitó el descenso, pero renunció meses después por desacuerdos con el propietario Mike Ashley sobre la política de fichajes.
SU BREVE EXPERIENCIA COMO SELECCIONADOR DE INGLATERRA
Entre ambas etapas en el Newcastle, dirigió a Inglaterra de febrero de 1999 a la Euro 2000. Sustituyó a Glen Hoddle, clasificó al equipo tras ganar la repesca contra Escocia, pero fue destituido tras una decepcionante Eurocopa 2020, donde Rumanía lo eliminó en cuartos. En enero de 2026 reveló que padecía un cáncer agresivo y falleció hace unas horas.
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