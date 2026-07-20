El fútbol llora la muerte de Kevin Keegan a los 75 años. Enfermo desde hacía tiempo, ganó dos Balones de Oro y fue un símbolo de Liverpool y Newcastle

Tras brillar como futbolista en Inglaterra y en la selección (63 partidos y 21 goles entre 1972 y 1982), se convirtió en entrenador. Su segundo amor, el Newcastle, marcó el inicio y el cierre de su etapa como técnico: lo dirigió de 1992 a 1997, peleó el título de la Premier al Manchester United de Sir Alex Ferguson y lo devolvió a Europa. Regresó el 16 de enero de 2008 tras el cese de Sam Allardyce. Evitó el descenso, pero renunció meses después por desacuerdos con el propietario Mike Ashley sobre la política de fichajes.