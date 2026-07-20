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Adhe Makayasa

Traducido por

«El fútbol ha ganado»: Toni Kroos critica a Argentina tras la victoria de España en la final del Mundial

T. Kroos
España vs Argentina
España
Argentina
Real Madrid
World Cup

El excentrocampista alemán Toni Kroos reaccionó sin tapujos en las redes al flojo partido de Argentina en la final. El legendario mediocampista disfrutó del resultado en Norteamérica y se burló sutilmente de la disciplina y el juego defensivo de la selección sudamericana.

  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    La Roja se proclama campeona

    España ganó su segundo Mundial al vencer en la prórroga a Argentina, que acabó con diez por la expulsión de Enzo Fernández. Ferran Torres marcó el gol decisivo en el 106’. El equipo de Luis de la Fuente dominó el ritmo todo el partido y dejó a su rival sin un solo tiro a puerta.

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  • Kroos lanza una pullita brutal

    El exmediocampista estrella del Real Madrid no tardó en dar su opinión sin rodeos en las redes sociales, sin dejarse impresionar por las tácticas negativas y la actitud agresiva de los sudamericanos. Poco después del pitido final, Kroos publicó en X un mensaje que echaba sal en la herida: «Ha ganado el fútbol».


  • ParedesGetty

    Se producen escenas desagradables tras el partido

    La frustración de la Albiceleste, superada su ineficaz ataque, explotó en un altercado tras el pitido final. Leandro Paredes se enfrentó a Eric García y Gavi en las celebraciones de España, y Lionel Scaloni tuvo que separarlo. Esta derrota históricadeja a Argentina como el primer equipo que no disparó en los 90 minutos de una final del Mundial.

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  • Se ha establecido un nuevo orden mundial.

    Este triunfo histórico consagra a la nueva generación de La Roja como reyes del fútbol tras ganar Eurocopa y Mundial. Argentina, en cambio, recibe duras críticas por falta de disciplina y será sometida a un análisis táctico tras perder el título. Scaloni tiene por delante una gran labor de reconstrucción y debe reforzar la mentalidad del equipo antes del próximo ciclo de clasificación.