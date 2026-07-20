La frustración de la Albiceleste, superada su ineficaz ataque, explotó en un altercado tras el pitido final. Leandro Paredes se enfrentó a Eric García y Gavi en las celebraciones de España, y Lionel Scaloni tuvo que separarlo. Esta derrota históricadeja a Argentina como el primer equipo que no disparó en los 90 minutos de una final del Mundial.