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¡El fútbol es vida! El El Paso Locomotive ficha a Cristo Fernández, el actor de «Ted Lasso» conocido por los aficionados como Dani Rojas

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El Paso Locomotive FC
USL Championship

El El Paso Locomotive fichó a Cristo Fernández, conocido por interpretar a Dani Rojas en «Ted Lasso», según anunció el club el martes. Fernández ya había estado a prueba y jugó un amistoso de pretemporada contra el New Mexico United. El delantero, que se perfilaba como profesional, vio truncada su carrera a los 15 años por lesiones tras su paso por el Tecos FC.

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    El Locomotive anuncia un gran fichaje

    Desde hace tiempo se rumorea que Fernández podría dar el salto al fútbol profesional. El delantero de 35 años estuvo a prueba con el Chicago Fire 2 y luego con el El Paso a principios de este año. Ahora, al parecer, tendrá su oportunidad definitiva en la USL. El club no ha revelado los términos del contrato.

    «Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que aporta otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque», declaró el entrenador del Locomotive, Junior González, en un comunicado. «Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir desarrollando la cultura positiva por la que luchamos como club».

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  • Una extensa carrera en las categorías inferiores

    Fernández parecía encaminado a una carrera profesional. Jugó en las categorías inferiores del Tecos FC, entonces una cantera prestigiosa, hasta que las lesiones detuvieron su progreso. Le animaron a actuar y, aunque interpretó a un futbolista popular, parecía dispuesto a dejar el fútbol.

    Fernández expresó su emoción en un comunicado: «El fútbol siempre ha sido parte fundamental de mi vida y, pese a mis desvíos, el sueño de competir profesionalmente nunca desapareció.

    Estoy agradecido con El Paso Locomotive FC, su cuerpo técnico, staff y compañeros por abrirme la puerta. Regresar es creer en uno mismo, arriesgarse y perseguir sueños, aunque el camino sea inesperado. Como decimos en México: hay que echarle ganas. Siempre agradecido a Dios, a mi familia y a mis amigos por creer en mí. Quizás solo sea un loco con sueños locos… así que estar aquí con los «Locos» tiene todo el sentido del mundo».

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    Otras estrellas de «Ted Lasso» se suman a la iniciativa

    Fernández no es la única estrella de la serie vinculada al fútbol. Kola Bokinni, quien interpretó al capitán Isaac McAdoo, jugó a nivel semiprofesional. Phil Dunster, recordado por su papel como el delantero inadaptado Jamie Tartt, ha sido elogiado por varios miembros del reparto por su habilidad futbolística.

  • El Locomotive está cuajando una gran temporada

    El fichaje de Fernández llega en un momento clave para El Paso. El club de la USL es cuarto en la Conferencia Oeste y el equipo más goleador. El año pasado terminó cuarto y cayó en cuartos de final. Rojas, al menos, puede dar un impulso extra al ataque.

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