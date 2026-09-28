Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania después de que su equipo cayera por 1-0 ante Grecia en la UEFA Nations League. El partido, disputado en el WWK Arena de Augsburgo, se decidió con un disparo desviado de Dimitris Kourbelis en el minuto 74. Este resultado dio a los visitantes una histórica primera victoria de su historia sobre Alemania.

A pesar de dominar la posesión a través de Joshua Kimmich y Felix Nmecha, los locales no lograron convertir sus ocasiones más importantes. Se vieron frustrados durante todo el encuentro por una defensa griega sólida y bien organizada. El resultado deja a Alemania ante una situación complicada en el Grupo A. Mientras, Grecia se queda en solitario con el liderato de la clasificación.