AFP
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El fútbol búlgaro, en shock tras ser tiroteado mortalmente el presidente de un club de la máxima categoría a las puertas de su casa
El jefe de Plovdiv, asesinado a las puertas de su residencia
El tiroteo mortal del presidente de un club de la máxima categoría búlgara se produjo alrededor de la 1:00 de la madrugada en la segunda ciudad más grande del país. Según informó The Associated Press, la policía local confirmó que recibió una llamada de emergencia sobre una persona herida por arma de fuego antes de llegar al lugar y encontrar muerto al destacado ejecutivo del transporte. Se han iniciado formalmente las diligencias previas mientras los agentes examinan la escena del crimen, aunque las autoridades aún no han revelado un posible móvil ni identificado a ningún sospechoso.
El club rinde homenaje a su salvador
La cúpula del club expresó un profundo pesar tras la pérdida de su presidente, a quien se atribuyó ampliamente el mérito de salvar al equipo en el verano de 2025 y de supervisar la reconstrucción completa del estadio Hristo Botev.
En un comunicado publicado en Instagram, el club dijo: "El PFC Botev Plovdiv expresa su profundo dolor por el trágico fallecimiento del presidente del club, Iliyan Filipov. La dirección del club, los jugadores y el personal trasladan sus más sinceras condolencias a su familia, allegados y amigos. Iliyan Filipov permanecerá para siempre como parte de la historia del Botev Plovdiv. Su contribución para salvar al club en el verano de 2025 y su dedicación a la causa 'amarilla y negra' serán recordadas por todos en nuestra familia.
"Su nombre quedará escrito con letras de oro para las generaciones venideras, tras haber supervisado la finalización con éxito de la reconstrucción del estadio Hristo Botev, convirtiéndolo en el recinto deportivo más moderno de Bulgaria. En este difícil momento, todos estamos al lado de su familia, seres queridos y amigos. Que descanse en paz."
Operaciones suspendidas durante el periodo de luto
El asesinato ha reavivado sombríos recuerdos de la década de 1990, cuando los asesinatos de figuras públicas al estilo mafioso eran frecuentes en toda Bulgaria, en un momento de elevada tensión política antes de las elecciones presidenciales del próximo mes. En respuesta a la tragedia, el club detuvo toda actividad deportiva y entró en un periodo oficial de luto: "El amistoso programado entre Botev Plovdiv y Septemvri Sofia no se disputará. El entrenamiento de hoy del primer equipo masculino fue cancelado, y todos los jugadores y entrenadores lloran la pérdida del presidente Iliyan Filipov".
El comunicado añadió: "Como muestra de respeto a Iliyan Filipov, todos los partidos de la cantera programados para el próximo fin de semana han sido aplazados. Hasta el partido contra Slavia del 10 de octubre, todos los entrenamientos del primer equipo se llevarán a cabo a puerta cerrada, y el club se abstendrá de realizar apariciones en los medios. Iliyan Filipov soñó y luchó por un Botev fuerte y unido. Un club del que toda la ciudad pudiera sentirse orgullosa. ¡Botev es eterno!".
- AFP
Una plantilla de luto afronta la reanudación de la competición
El Plovdiv debe ahora reponerse en medio de un profundo luto antes de reanudar su campaña liguera nacional en casa ante el Slavia Sofia el 10 de octubre. Los Canarios ocupan actualmente la sexta posición en la clasificación de la Primera Liga búlgara con 16 puntos en 10 partidos, a nueve del líder, el Levski Sofia, tras haber disputado un encuentro más. El cuerpo técnico se centrará especialmente en recuperar la estabilidad mental a puerta cerrada mientras intenta mantener intactas sus aspiraciones de clasificarse para Europa.
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