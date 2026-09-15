La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) y el equipo legal del Club Always Ready han pedido a las autoridades que intervengan y determinen la validez del resultado del partido. Exigiendo una actuación contundente de las fuerzas del orden, el secretario general de Fabol, David Paniagua, dijo: "Lo que les ocurrió a los jugadores de Guabira no puede quedar sin investigar. Debe sentarse un precedente claro en el fútbol boliviano".

Subrayando la necesidad de proteger la integridad de este deporte, el asesor jurídico de Always Ready, Marcelo Ortiz, añadió: "El fútbol no debe verse manchado. Pediremos a la Fiscalía que investigue para que se preserve la integridad de este deporte".