El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha recibido una propuesta para comprar una participación en el Liverpool por parte de un consorcio liderado por el copropietario saliente del QPR

Según Sky Sports, un consorcio liderado por Amit Bhatia —excopropietario del Queens Park Rangers y yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal— ha contactado con Jeff Bezos para que invierta en la compra de una participación del Liverpool. El fundador de Amazon, dueño también de Blue Origin y el Washington Post, posee una fortuna valorada por Forbes en 257 000 millones de dólares, lo que lo sitúa como el cuarto hombre más rico del mundo.

El interés proviene de un consorcio liderado por Amit Bhatia, ex copropietario del Queens Park Rangers y yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal. Aunque no hay certeza de que Bezos invierta, la repercusión mediática refleja el atractivo del club de Merseyside.