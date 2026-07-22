Según The Athletic, el posible fichaje de García supondría el reencuentro del delantero con el nuevo entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, quien lo tiene como prioridad este verano. Arbeloa, mentor del jugador, negocia su fichaje desde su llegada a los Cottagers tras dejar el Bernabéu.

Si se concreta, será el primer fichaje del verano para el Fulham. Aunque el delantero sueco Jonah Kusi-Asare ya se incorporó tras una cesión exitosa, García llega precedido por su gran rendimiento en España y el interés de varios clubes europeos.



