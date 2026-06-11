El Fulham incluye a Rubén Amorim en su lista de candidatos y habla con Álvaro Arbeloa tras el cese en el Real Madrid

Aunque ya han comenzado las negociaciones formales con Arbeloa, también se barajan otros candidatos de primer nivel. Según el periodista Ben Jacobs, se ha valorado al exentrenador del United Amorim, aunque se desconoce si aceptaría ir al Craven Cottage.

Además, se consideran a Abel Ferreira (Palmeiras), Frank Lampard (ex Chelsea) y Hugo Oliveira, quien ya trabajó en el club como entrenador de porteros.