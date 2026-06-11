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El Fulham incluye a Rubén Amorim en su lista de candidatos y habla con Álvaro Arbeloa tras el cese en el Real Madrid
El Fulham inicia las negociaciones para el puesto de entrenador
El club londinense busca entrenador tras la salida de Silva. Según The Athletic, el club ya ha mantenido conversaciones preliminares con Arbeloa, cuya breve etapa de seis meses al frente del Madrid terminó antes del nombramiento de José Mourinho. Silva logró la permanencia del club en la Premier League, alcanzando un récord de 54 puntos en 2025 y un undécimo puesto la temporada pasada.
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Amorim es finalista
Aunque ya han comenzado las negociaciones formales con Arbeloa, también se barajan otros candidatos de primer nivel. Según el periodista Ben Jacobs, se ha valorado al exentrenador del United Amorim, aunque se desconoce si aceptaría ir al Craven Cottage.
Además, se consideran a Abel Ferreira (Palmeiras), Frank Lampard (ex Chelsea) y Hugo Oliveira, quien ya trabajó en el club como entrenador de porteros.
¿Redención en Inglaterra para Arbeloa tras la pesadilla de Madrid?
Arbeloa tiene un palmarés brillante: 56 partidos con España, un Mundial, dos Eurocopas y dos Ligas de Campeones. Pero su breve paso como entrenador del Santiago Bernabéu, tras sustituir a Xabi Alonso en enero, fue turbulento. El equipo cayó sorpresivamente en Copa del Rey ante el Albacete de Segunda División, fue eliminado en cuartos de la Liga de Campeones por el Bayern Múnich y terminó a ocho puntos del campeón, el Barcelona.
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Se acerca una cita crucial este verano
El Fulham vive una pretemporada decisiva: la directiva quiere nombrar entrenador antes de que se dispare el mercado de fichajes. El nuevo técnico heredará una plantilla estable, pero deberá igualar de inmediato los buenos resultados de Silva en la máxima categoría. Ante los rumores de salidas y el refuerzo de los rivales, la directiva debe actuar con decisión para que el cuerpo técnico esté integrado antes del inicio de la Premier League 2026-27, el 22 de agosto.