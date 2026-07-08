El Fulham fichará a tres jugadores del Real Madrid, gracias a los contactos de Álvaro Arbeloa

El nombre más destacado es el de Mastantuono, pero ficharlo no será fácil para los Cottagers. Se espera que este joven talento salga cedido este verano, lo que ha despertado el interés de al menos 12 clubes europeos, así que Arbeloa deberá aprovechar su buena relación con él para ganar la carrera.

En cuanto a Fran, su llegada a Londres parece más factible: podría ser traspasado tras el fichaje de Marc Cucurella por el Madrid, procedente del Chelsea, y quedar fuera de los planes del club. Gonzalo, por su parte, se unirá a la gira de pretemporada de José Mourinho, pero se cree que podría estar disponible más adelante en el mercado.