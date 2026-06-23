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El Fulham está cerrando el fichaje de Álvaro Arbeloa, quien sustituirá a Marco Silva
Los Cottagers buscan un nuevo entrenador
Desde que Silva dejara el cargotrascinco años para sustituir a José Mourinho en el Benfica, el Fulham busca entrenador. Según The Athletic, el club mantuvo conversaciones iniciales con el técnico español el 10 de junio y ya negocia en fase avanzada. Aunque el vicepresidente Tony Khan mencionó dos candidatos finales, los directivos aceleran los trámites para cerrar a su favorito.
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La visión a largo plazo de Arbeloa atrae al Fulham.
Mientras la alta dirección finiquita el contrato, el área deportiva ya se alineó con el español sobre la visión a largo plazo del primer equipo. Las conversaciones con Arbeloa incluyen su cuerpo técnico y la planificación de la plantilla. De firmarse el acuerdo plurianual, será el segundo cargo directivo del entrenador de 43 años.
Su etapa en Madrid le aportó experiencia.
El exdefensa llegó al Bernabéu en enero, tras la marcha de Xabi Alonso, con el equipo a cuatro puntos del Barcelona; acabó la temporada a ocho. En cuatro meses turbulentos sufrió una sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante el Albacete de Segunda y otra en cuartos de la Liga de Campeones frente al Bayern. Aun así, la experiencia táctica adquirida en el máximo nivel europeo lo convierte en un sustituto atractivo para Silva, quien consolidó al club en Primera.
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La planificación de la pretemporada comienza ya.
El nuevo entrenador español debutará en el fútbol inglés con el reto de mejorar los dos undécimos puestos consecutivos. Si se concreta el acuerdo, Arbeloa se medirá a su excompañero en el Madrid, Alonso, en el estreno del Fulham en la Premier League ante el Chelsea el 24 de agosto. Este derbi local será una interesante prueba táctica para el exjugador de Liverpool y West Ham en su tercera etapa en el país.