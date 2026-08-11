Getty Images Sport
Traducido por
El Fulham cierra un acuerdo de 30 millones de libras por Shea Charles, el futbolista norirlandés más caro
Récord batido de Irlanda del Norte
El Fulham ha completado oficialmente el fichaje del centrocampista de 22 años Charles en una operación valorada en hasta 30 millones de libras, con una cantidad inicial de 26 millones de libras más 4 millones de libras en variables por rendimiento. La cifra supera el anterior récord nacional que ostentaba Jamal Lewis, que pasó del Norwich City al Newcastle United por 15 millones de libras en 2020, lo que convierte a Charles en el futbolista norirlandés más caro de todos los tiempos tras firmar un contrato de cinco años en Craven Cottage. El excanterano del Manchester City eligió marcharse al oeste de Londres en lugar de al Leeds United para sustituir a Sasa Lukic tras su salida al Ipswich Town.
- Getty Images Sport
Charles expresa su inmenso privilegio
El joven centrocampista expresó su satisfacción por cerrar su traspaso al oeste de Londres después de hablar directamente con el cuerpo técnico sobre la visión a largo plazo del club.
En su primera entrevista en la web oficial del club, Charles explicó el orgullo que sintió al cerrar la operación: "Estoy encantado de haberlo cerrado por fin. El club tiene una base realmente buena, de abajo arriba, la verdad.
"Es un gran club, con una visión realmente buena; el entrenador me lo explicó. Estar aquí es un privilegio enorme. Espero impulsar de verdad mi carrera en la Premier League. Además, en un club tan bueno como este, es perfecto para mí y, ojalá, también perfecto para los aficionados".
Arbeloa da forma a la nueva plantilla
Charles se convierte en el tercer fichaje del Fulham con el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, que sustituyó a Marco Silva tras su marcha al Benfica. El internacional norirlandés es el tercer fichaje más caro de la historia del Fulham, solo por detrás de Gonzalo Garcia y Kevin, que llegaron por alrededor de 34 millones de libras. Arbeloa sigue remodelando la plantilla del Fulham durante el mercado de fichajes de verano, al incorporar a la pareja del Real Madrid Garcia y Cesar Palacios junto a Charles para construir un bloque competitivo a largo plazo.
- Getty Images
Los test de pretemporada preceden al estreno
El Fulham viajará a España para enfrentarse al Málaga el miércoles antes de regresar a casa para recibir al conjunto alemán Stuttgart el sábado 15 de agosto. Este calendario de pretemporada ofrece a Arbeloa una oportunidad vital para afinar su planteamiento táctico e integrar a sus nuevas incorporaciones en el once inicial. Su primer gran examen llegará en su estreno en la Premier League contra su rival londinense, el Chelsea, el lunes 24 de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias