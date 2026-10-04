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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El frustrante inicio de Jurgen Klopp continúa, ya que una dominante Alemania es frenada por una Grecia muy sólida

Match report
Grecia vs Alemania
Grecia
Alemania
UEFA Nations League A

El complicado inicio de Jurgen Klopp como seleccionador de Alemania continuó el domingo, cuando su equipo empató 0-0 ante una resistente Grecia en su duelo de la UEFA Nations League. Pese a dominar la posesión y realizar 21 disparos en el Toumba Stadium, el conjunto visitante no logró encontrar el gol, con una intervención clave del VAR que le negó el tanto de la victoria en la primera parte.

  • Una Alemania dominante no logra capitalizar sus ocasiones

    Alemania controló completamente el ritmo desde el pitido inicial en el estadio Toumba. La selección visitante llevó la iniciativa del juego y acabó registrando un 70,1 % de posesión y 21 intentos de gol, frente a solo cinco de los anfitriones.

    Sin embargo, a pesar de su abrumadora superioridad con el balón y de su presión constante en el último tercio, Alemania tuvo dificultades para poner a prueba con regularidad a Konstantinos Tzolakis. El guardameta griego se vio obligado a realizar cuatro paradas cruciales a lo largo de la noche, lo que permitió a su equipo seguir muy metido en el partido ante un rival muy bien valorado, pero desacertado.

  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    El VAR interviene para anular el gol de Burkardt

    La acción más destacada del partido llegó pasada la media hora, cuando Jonathan Burkardt creyó haber inaugurado el marcador. El delantero vio puerta en el minuto 32, desatando la celebración entre los aficionados desplazados.

    Sin embargo, la alegría duró poquísimo, ya que el árbitro Clement Turpin detuvo el juego para una revisión del VAR. Las repeticiones detectaron claramente una mano de Tom Bischof en la jugada previa, por lo que al equipo arbitral no le quedó más remedio que anular la decisión, manteniendo el 0-0 al descanso.

  • Klopp sufre un difícil inicio en su etapa al frente de la selección

    El frustrante empate sin goles deja a Klopp con una sola victoria en sus primeros cuatro partidos desde que asumió el mando de la selección nacional al inicio de la campaña de la Nations League. Después de arrancar su etapa con un trabajado empate ante Países Bajos, Alemania sufrió una sorprendente derrota frente a Grecia antes de recuperarse con una victoria por 2-0 sobre Serbia.

    A pesar de alinear un once ofensivo con el objetivo de encadenar triunfos, Klopp vio cómo su equipo dominó por completo el desarrollo del partido, pero finalmente careció de la pegada necesaria para derribar a una defensa griega muy replegada.

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  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    La batalla por el Grupo A2 se decidirá hasta el final

    Tras este resultado, Grecia es segunda del Grupo A2 con ocho puntos, por detrás de Países Bajos solo por diferencia de goles, mientras que Alemania sigue tercera con cinco puntos y Serbia es colista con cero. En el próximo parón internacional, tanto Alemania como Grecia se enfrentarán a Países Bajos y Serbia en dos partidos decisivos que determinarán en última instancia quién alcanza las fases eliminatorias de la Nations League.