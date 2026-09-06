¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
realChatGPT

Traducido por

El fracaso del Real Madrid en Andalucía: ¿un traspié pasajero o el inicio de la caída?

FEATURES
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
Liga de Campeones
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Elche vs Real Madrid
Elche
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
España
Italia

Un punto de inflexión ante el proyecto naciente

La derrota del Real Madrid ante el Real Betis no fue una simple pérdida de tres puntos en la carrera por LaLiga, sino la primera prueba real del carácter del proyecto de José Mourinho en su segunda etapa.

Tras un inicio inmejorable en el que el equipo logró pleno de puntos en sus tres primeros partidos, llegó la caída en Andalucía por 1-0, en un encuentro en el que el Real Madrid tuvo largos periodos de dominio y ocasiones, pero le faltó el último toque, hasta el punto de que Kylian Mbappé falló un penalti en el tiempo de descuento, mientras que Troy Parrott marcó el único gol del Betis en el minuto 81.

El problema, por tanto, no está en perder un partido, sino en cómo gestiona el Real Madrid su primer tropiezo.

El propio Mourinho consideró que su equipo hizo un buen partido, pero el fútbol no reparte puntos por la posesión y las ocasiones, lo que hace que los próximos encuentros sean más importantes que el propio resultado ante el Betis.

  • Mal momento

    Y Mourinho no tendrá una larga oportunidad para tomar aire, ya que apenas unos días después el Real Madrid recibe al Inter de Milán en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones, el martes 8 de septiembre, antes de enfrentarse al Rayo Vallecano en la liga el día 12 de septiembre, para luego visitar al Elche el día 15, antes de acudir al estadio Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en el derbi de la capital el 20 de septiembre.

    Por lo tanto, la caída ante el Betis llegó prácticamente en el peor momento; porque el duelo ante el Inter no es un simple partido europeo cualquiera, sino una prueba frente a uno de los grandes del continente, y en una ocasión que tiene una enorme particularidad para Mourinho en concreto, después de haber conducido al equipo italiano a la Liga de Campeones en 2010. 

    Además, el calendario de la siguiente etapa coloca al Real Madrid ante 4 partidos en 12 días, entre ellos un partido de la Liga de Campeones y el derbi de Madrid.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

    • Anuncios

  • La crisis del centro del campo

    Y lo más difícil es que Mourinho afronta el duelo ante el Inter mientras atraviesa una auténtica crisis en el mediocampo.

     Se ausentan Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, por la sanción aplazada de la temporada pasada, mientras que Aurélien Tchouaméni sigue lesionado y aún no ha comenzado su temporada.

    Y, según el propio Mourinho, Fede Valverde se ha convertido casi en el único centrocampista de primer nivel disponible entre los elementos del primer equipo, lo que podría empujarlo a cambiar el sistema de juego o a recurrir a jugadores en posiciones poco habituales.

    Jude Bellingham figura al frente de las soluciones planteadas, aunque Mourinho prefiere apoyarse en él por detrás del delantero y cerca del área, dadas sus cualidades goleadoras.

    El inglés podría convertirse en una opción lógica para regresar al centro del campo, con la posibilidad de dar entrada a Brahim Díaz en la posición de creador de juego y mantener el esquema 4-2-3-1.

    También destaca Trent Alexander-Arnold entre las opciones, después de que Mourinho ya lo haya utilizado en roles que le otorgan libertad para moverse hacia el interior. Y el técnico podría recurrir al 4-3-3, con Trent, Valverde y Bellingham en el mediocampo.

  • La historia le da a Mourinho un rayo de esperanza

    Si echamos la vista atrás, la primera derrota de Mourinho en su primera etapa con el Real Madrid fue tremendamente dura ante el Barcelona, por un resultado de 5-0 en el Camp Nou el 29 de noviembre de 2010.

    Resultaba fácil entonces considerar aquella caída catastrófica como el comienzo de una crisis para el proyecto, pero lo que sucedió después fue justo lo contrario.

    En los cinco partidos siguientes, el Real Madrid logró cinco victorias consecutivas: venció al Valencia por 2-0, luego arrasó al Auxerre por 4-0 en la Liga de Campeones, ganó al Real Zaragoza por 3-1, después derribó al Sevilla por 1-0, antes de cerrar la serie goleando al Levante por 8-0 en la Copa del Rey, en un partido en el que Karim Benzema y Cristiano Ronaldo anotaron un triplete cada uno.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Una verdadera advertencia

    Al final, quizás sea injusto poner el nuevo proyecto de Mourinho ante el patíbulo del juicio tras una sola derrota, aunque la derrota ante el Real Betis fuera dolorosa y llegara en un momento que no permite demasiada calma.

    El Real Madrid no perdió su proyecto en Andalucía, ni las primeras semanas perfectas se convirtieron en una ilusión de la noche a la mañana, pero el equipo recibió el primer aviso real de que el camino no estará sembrado de victorias como pareció al principio.

  • Punto de inflexión

    Y precisamente en esta situación quedará clara la personalidad del nuevo Real Madrid, pues los grandes proyectos no se miden únicamente por el número de victorias que consiguen cuando todo marcha según lo previsto, sino por su capacidad de levantarse cuando las circunstancias se complican.

    ¿Podrá Mourinho convertir la derrota ante el Betis en una lección? ¿Logrará suplir las ausencias sin que el equipo pierda su equilibrio? ¿Serán capaces Mbappé, Vinicius y el resto de las estrellas de asumir la responsabilidad de liderar la reacción? Preguntas que esperan respuesta.

  • Comienza la verdadera prueba

    Al final, si el conjunto blanco sale victorioso de la exigente serie de partidos que se avecina, la noche andaluza podría transformarse del inicio de una crisis a un simple capítulo pasajero en una larga temporada, y quizá todos la vean más adelante como el momento que demostró la fortaleza de la personalidad del equipo.

     En cambio, si los errores se repiten, el sufrimiento ante los rivales persiste y la fragilidad del proyecto aflora bajo la primera presión real, entonces la derrota ante el Betis se convertirá en algo más que un tropiezo; se convertirá en la primera señal de que la nueva construcción aún no está completa, y de que el nombre de Mourinho por sí solo no basta para devolver el prestigio al Santiago Bernabéu.

    Al final, nadie puede saber ahora si lo que ocurrió en Andalucía fue un simple traspié o el comienzo del camino hacia la caída, pero una cosa es ya segura: la verdadera prueba del proyecto de Mourinho comenzó tras el pitido final del partido ante el Betis, y no antes.

  • Lee también:

    Ataque feroz: la Liga afirma que la Premier League es perdedora y destruye el fútbol
    Fichajes récord, bofetadas sonadas y sueños incompletos: balance completo del mercado de verano