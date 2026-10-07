¡El final de una era! El emocionado Lionel Messi rompe a llorar mientras la leyenda pone fin a su carrera internacional

Lionel Messi puso fin el martes por la noche a su extraordinaria carrera internacional con Argentina tras más de dos décadas representando a la selección absoluta. El delantero de 39 años marcó el último gol en una victoria por 3-0 sobre Benín en el estadio Monumental, poniendo fin a una trayectoria que dejó 207 internacionalidades y 125 goles.

La histórica aparición marcó su último partido ante su afición.

Su carrera internacional terminó como el máximo goleador histórico de Argentina y el jugador con más partidos disputados con la selección.