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¡El final de una era! Edin Dzeko anuncia su retirada internacional mientras la leyenda de Bosnia y Herzegovina se prepara para una emotiva despedida
Dzeko pone fin a su histórica carrera con Bosnia
Dzeko ha anunciado su inminente retirada del fútbol internacional, poniendo fin a un recorrido extraordinario con Bosnia y Herzegovina. El delantero de 40 años, que actualmente milita en el Schalke, vestirá la camiseta de su selección por última vez en el partido de la Nations League contra Suecia el 2 de octubre.
Después de debutar con la absoluta ante Turquía en 2007, el exjugador del Manchester City, Wolfsburgo e Inter ha disfrutado de una trayectoria ilustre en la escena internacional. Se despedirá como el futbolista con más partidos de la historia de su país y también como su máximo goleador histórico, dejando un legado que ha marcado a toda una generación del fútbol bosnio.
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«De verdad lo di todo»
Al confirmar la noticia en Instagram, el veterano delantero expresó un profundo agradecimiento por sus casi dos décadas en la selección nacional. Dzeko destacó el inmenso privilegio de representar a su país en la escena internacional y lo describió como una ambición de toda la vida cumplida a lo largo de 151 internacionalidades.
"Nada en mi carrera se ha comparado jamás con el orgullo que he sentido cada vez que me puse esa camiseta", escribió Dzeko. "Era mi sueño de infancia, un sueño que llevé conmigo en cada una de las 151 ocasiones en las que tuve el honor de representar a mi país en un campo de fútbol. Han cambiado muchas cosas, y yo también he cambiado, pero mi amor por esta camiseta nunca lo ha hecho.
"Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Si he llegado a los 40 años con la selección nacional, es porque de verdad lo di todo. Cada vez. Todo."
También pidió a los aficionados que se unieran a él para una última noche y añadió: "Solo espero que estéis allí esa noche contra Suecia, para que podamos compartir una emoción más. Así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos vosotros a mi lado."
Un legado de éxito sin precedentes
El impacto de Dzeko en el fútbol bosnio no puede exagerarse. A lo largo de 151 partidos, ha visto puerta en 73 ocasiones, consolidando su estatus como icono nacional. Sus hazañas goleadoras fueron vitales para ayudar a su país a clasificarse para el Mundial de 2014, su primera aparición en un gran torneo como país independiente.
El delantero destacó ese logro histórico como uno de los momentos cumbre de su carrera y señaló: "La clasificación para nuestro primer Mundial en 2014 sigue siendo uno de los momentos más felices de mi vida como futbolista.
"Las emociones que sentí la noche del gol contra Gales, y después en Zenica contra Italia en marzo, se quedarán en mi corazón para siempre. Ver a mi gente celebrándolo en las calles de nuestras ciudades fue otro regalo increíble que me ha dado el fútbol".
Incluso en el ocaso de su carrera, Dzeko siguió rindiendo en los escenarios más importantes. Desempeñó un papel fundamental en el camino de Bosnia hasta los dieciseisavos de final del torneo de 2026, lo que garantizó que su influencia siguiera siendo fuerte bien entrada la cuarentena.
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Un último baile contra Suecia
La atención se centra ahora en el 2 de octubre, cuando Bosnia y Herzegovina se enfrente a Suecia en la Liga de Naciones. Este partido no solo servirá como una importante prueba competitiva, sino también como una despedida emotiva para el mejor jugador de la historia del país.
Sin duda, los aficionados acudirán en masa para dar a su capitán la despedida que merece. Tras el parón internacional, Dzeko volverá a centrarse en sus compromisos con el Schalke, poniendo fin a una carrera internacional que ha llevado una alegría sin precedentes a las calles de Bosnia.
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