¡El fin de una era! Kyle Walker se retira oficialmente de la selección inglesa y la estrella del Burnley pone fin a su legendaria carrera con 96 partidos internacionales
Concluye la legendaria carrera de los Tres Leones
Walker ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional, según confirmó el martes la Federación Inglesa de Fútbol. El jugador, de 35 años, que actualmente milita en el Burnley tras pasar por el Manchester City y el Tottenham, deja tras de sí un legado de 96 partidos internacionales.
En un comunicado oficial en el que confirma su decisión, Walker ha declarado: «Me entristece tomar esta decisión, pero también estoy muy orgulloso de lo que he conseguido con Inglaterra. Representar a mi país en cinco grandes torneos... ha sido un gran honor. Pero hoy es el momento de poner fin a esta etapa. Para mí es bueno cerrar un poco mi carrera en la escena internacional».
De promesa de Sheffield a habitual de Wembley
El defensa nacido en Sheffield debutó con la selección absoluta en la victoria por 1-0 contra España en noviembre de 2011. Rápidamente se convirtió en un líder veterano, representando a los Tres Leones en dos Copas del Mundo y tres Campeonatos de Europa.
Reflexionando sobre su trayectoria, señaló: «Representar a tu país una vez, y mucho más 96 veces, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Formar parte del primer equipo que representó a Inglaterra en una gran final desde 1966 es algo de lo que me siento muy orgulloso. Solo quiero dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón a los entrenadores con los que he trabajado, desde Fabio Capello hasta Roy Hodgson, pasando por Lee Carsley, Gareth Southgate y Thomas [Tuchel]».
Cambiando la cultura del fútbol inglés
Durante su mandato, el veloz lateral fue fundamental para cambiar la percepción del público durante una época de transformación para la selección nacional. Contribuyó a crear un entorno en el que los jugadores pudieron finalmente prosperar.
«Siempre se miran hacia atrás los altibajos, y sin duda Islandia fue un bajón», admitió. «Pero cuando empezamos este viaje, especialmente con Gareth, queríamos asegurarnos de que se nos reconociera como una de las mejores naciones del mundo. Hemos intentado cambiar la forma en que la gente ve el fútbol inglés, hemos intentado cambiar la forma en que los medios de comunicación ven el fútbol y hemos intentado quitar un poco de presión».
Se planea una despedida definitiva mientras Walker continúa su lucha por evitar el descenso.
Aunque su última aparición fue contra Senegal el verano pasado, ahora se centra en apoyar a la próxima generación. Se está preparando un homenaje completo para un partido futuro con el fin de honrar sus contribuciones.
«Sigan apoyando a los muchachos, los necesitan, necesitan que los respalden para asegurarse de que puedan enorgullecer a este país», instó a los aficionados. «Gracias a mi familia. Gracias por aguantar todos los veranos que he estado lejos y por todas las veces que, obviamente, me he ido para perseguir mi sueño. El libro ahora está cerrado y ha sido un viaje vertiginoso, pero uno que realmente he disfrutado mucho».
Walker ha sido una figura clave para el Burnley en la lucha de los Clarets por mantenerse en la Premier League. Ha jugado 27 partidos y lleva el brazalete de capitán desde finales de diciembre, en ausencia del capitán Josh Cullen, lesionado. El equipo de Scott Parker ocupa actualmente el puesto 19 de la tabla y está a nueve puntos de la salvación.
