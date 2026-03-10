¡El fin de una era! Kyle Walker se retira oficialmente de la selección inglesa y la estrella del Burnley pone fin a su legendaria carrera con 96 partidos internacionales

Aunque su última aparición fue contra Senegal el verano pasado, ahora se centra en apoyar a la próxima generación. Se está preparando un homenaje completo para un partido futuro con el fin de honrar sus contribuciones.

«Sigan apoyando a los muchachos, los necesitan, necesitan que los respalden para asegurarse de que puedan enorgullecer a este país», instó a los aficionados. «Gracias a mi familia. Gracias por aguantar todos los veranos que he estado lejos y por todas las veces que, obviamente, me he ido para perseguir mi sueño. El libro ahora está cerrado y ha sido un viaje vertiginoso, pero uno que realmente he disfrutado mucho».

Walker ha sido una figura clave para el Burnley en la lucha de los Clarets por mantenerse en la Premier League. Ha jugado 27 partidos y lleva el brazalete de capitán desde finales de diciembre, en ausencia del capitán Josh Cullen, lesionado. El equipo de Scott Parker ocupa actualmente el puesto 19 de la tabla y está a nueve puntos de la salvación.