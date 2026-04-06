¡El fin de una era! Bernardo Silva deja el Manchester City tras nueve años repletos de títulos; el mediapunta portugués se convertirá en agente libre

El cuerpo técnico del City recurre ahora a su cantera y a los fichajes recientes para cubrir el vacío que dejará la inminente marcha del capitán. Sin embargo, Lijnders advirtió de que la transición será difícil, y señaló que la ausencia de un jugador del calibre de Silva se nota de inmediato cada vez que no figura en el once inicial.

Reflexionando sobre la necesidad de una despedida digna para el icono del club, Lijnders añadió: «Y luego esperas que, con nuestra cantera y con los jóvenes que ya hemos fichado, ellos también puedan dar ese paso en las posiciones del centro del campo. Pero si ves a nuestros jóvenes en la cantera, tienen que dar ese paso y crecer. Pero lo más importante es que los veteranos se queden mucho tiempo, que se queden, que el núcleo esté ahí y que puedas moverte en torno a él. Pero será difícil, porque, como he dicho, en el partido, cuando no juega, se nota su ausencia. Y eso es solo un partido. ¿Imagínate una temporada? Pero toda buena historia llega a su fin. Espero que disfrute de los últimos meses, solo son seis semanas, y que tenga una buena despedida; además, se merece toda esa atención».