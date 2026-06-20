El fichaje más esperado... El Real Madrid da un giro al mercado de fichajes italiano

El futuro de Nico Paz vuelve a ser incierto. El Real Madrid podría activar la cláusula de recompra con el Como y, después, venderlo por unos 60 millones de euros. Esta decisión ha desbaratado los planes del club italiano y ha despertado el interés del Inter de Milán.

Según «Tuttosport», el Madrid no bajará de 60 millones si activa la cláusula, cifra que el Como no está dispuesto a pagar. El jugador, clave en el ascenso y en una temporada excepcional, podría así cambiar de aires.

Como, que debutará en la Liga de Campeones, confiaba en conservarlo tras dos temporadas de gran progresión, pero la cláusula de recompra del Madrid, fijada entre 9 y 10 millones, ha cambiado los planes.

Baz, de 21 años, marcó 12 goles la pasada Serie A y se consolidó como uno de los creadores de juego más prometedores de Europa.

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