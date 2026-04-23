¡El fichaje está a punto de cerrarse! El exentrenador del BVB, Edin Terzic, dirigirá un gran club con mucha tradición

Según los informes, el Athletic de Bilbao ha elegido al exentrenador del Borussia Dortmund para reemplazar a Ernesto Valverde. Este técnico de 62 años es un icono del club: jugó en el Athletic, dirigió las categorías inferiores y entrenó al primer equipo en tres etapas que suman casi diez años. El contrato de Valverde vence al final de la temporada, tras lo cual dejará el club vasco.

Ya en marzo se informó de que las conversaciones entre Bilbao y Terzic estaban muy avanzadas. Además de Terzic, el Athletic valoró a Andoni Iraola, quien dejará el AFC Bournemouth este verano tras tres años exitosos y será reemplazado por Marco Rose. Iraola, con una extensa trayectoria en el club, habría garantizado la continuidad de Valverde: entre 2003 y 2015 jugó más de 500 partidos oficiales con el Bilbao y conoce la entidad a la perfección.

Sin embargo, el técnico de 43 años baraja otras opciones: tras la rápida salida de Liam Rosenior, se le considera candidato para sucederle en el Chelsea FC. Al parecer, los Blues también seguían a Terzic, pero ahora todo indica que el alemán elegirá el País Vasco.