Rodri, la estrella del Manchester City, es la gran joya con la que el Real Madrid quiere cerrar un mercado de fichajes revolucionario, con el objetivo de poner fin a dos temporadas consecutivas sin conquistar ningún título.

El diario "Sport" señaló que Rodri pasó de ser un jugador con informes positivos dentro del conjunto merengue a una prioridad absoluta, tras coronarse campeón de la Copa del Mundo.

Y hay circunstancias que hacen que la operación avance en la dirección correcta, a la espera de la firma del contrato que pondrá fin a las negociaciones entre el Real Madrid y el Manchester City.

El capitán de la selección española desea regresar a España y considera que este es el mejor destino posible para él.

Para Florentino Pérez, presidente del club blanco, la operación entrañaba cierta incomodidad, ya que Rodri, quien siempre ha contado con su admiración, fue una de las bazas electorales que utilizó Enrique Riquelme, su rival en las elecciones a la presidencia del club.

Sin embargo, las voces favorables a su fichaje se convirtieron en unanimidad dentro de Valdebebas, donde el entrenador José Mourinho también dio su aprobación para cerrar la operación.