Ferdinand cree que el Arsenal ha cerrado la ganga absoluta del mercado de fichajes con su adquisición de Tzolis procedente del Club Brugge por 34 millones de libras. A pesar de que el conjunto londinense ha gastado mucho en varios nombres de alto perfil tras su primer título de la Premier League en más de dos décadas, es el extremo de 24 años quien más ha impresionado al ex capitán de Inglaterra.

Ferdinand, hablando en su canal de YouTube, no tardó en destacar a la estrella griega por su impacto inmediato y su calidad técnica. "¿Quién es el mejor fichaje del mercado? Por lo que he visto hasta ahora, voy a quedarme con Tzolis", dijo Ferdinand.

"Por el precio por el que lo fichasteis, 35 millones de libras, por lo que he visto, es un extremo pequeño y habilidoso, con gran visión y que toma buenas decisiones en el último tercio. Creo que es una gran operación del equipo de captación del Arsenal. Me voy a adelantar y voy a decir que va a ser mi fichaje de la temporada, por valor y por lo que aporta".