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Youri Tielemans Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El fichaje de Youri Tielemans por el Manchester United, por solo 35 millones de libras, podría ser uno de los grandes movimientos del verano. GOAL analiza las operaciones más destacadas del mercado de traspasos de 2026

Opinion
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Chelsea
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter Milán
Newcastle
Aston Villa
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
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Primera División
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FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde en el mercado de verano.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    13 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa es un golpe duro. La tendencia de Tielemans a lesionarse frustra en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un jugador clave en el sistema de Unai Emery. Su baja por lesión de tobillo a principios de año costó al equipo siete partidos de Premier League, con solo una victoria. A su regreso, el Villa terminó cuarto y ganó la Europa League gracias a su gol en la final. Aún le quedaban dos años de contrato, así que venderlo por solo 35 millones de libras duele, sobre todo con Amadou Onana lesionado de gravedad. Nota: D

    Para el United: Una grata sorpresa. No había indicios de que el club preparara su fichaje hasta que la operación estuvo a punto de cerrarse, lo que demuestra decisión y discreción. Es cierto que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y acumula muchos kilómetros a sus 29 años. Su fichaje calma el pánico en Old Trafford tras el fracaso de Ederson, la lesión de Ugarte y la renuncia a Anderson, Tonali y Fernandes por su alto coste. Tielemans ya ha demostrado su nivel en la Premier y en el Mundial. Aportará profundidad, experiencia, versatilidad y calidad a un centro del campo que perdió a Casemiro, y por este precio puede ser uno de los fichajes del curso. Nota: B+

    Para Tielemans: la oportunidad que quizá creía perdida. Llevaba tiempo sonando su fichaje por un grande de la Premier, pero, tras cumplir 29 años en mayo, parecía que ya no ocurriría para el ex del Leicester —y no pasaba nada—. El Villa es un gran club, pero el United está en otro nivel de prestigio. Para Tielemans es un paso enorme, y disfrutará mostrando su gran pase y técnica en uno de los escenarios más importantes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

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  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El extraño verano delChelsea continúa: el club ha acordado vender a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por los cuatro primeros puestos de la Premier League. Santos progresaba a buen ritmo tras su exitosa cesión en el Estrasburgo y se había ganado un lugar en el primer equipo, donde brilló sustituyendo a Enzo Fernández y Moisés Caicedo durante la temporada 2025-26. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 al Vasco da Gama por 16 millones de libras. La decisión, algo cínica, deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta fue difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un crack en Old Trafford, este fichaje se recordará con pesar. Nota: B-

    Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma urgente a Santos para no quedarse solo con Mount en el centro del campo al inicio de la pretemporada el 18 de julio, con Mainoo aún en el Mundial. Se dice que la directiva se mantuvo «tranquila» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería ceder parece excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero pagaron en exceso por un jugador que no tiene la titularidad garantizada. A sus 22 años, se espera que aún tenga margen de mejora. Nota: C

    Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por decisión de Carlo Ancelotti y alternar titularidades en el Chelsea, busca “minutos de juego” en Old Trafford. Aún así, no hay garantía de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque alejarse del caos directivo y técnico del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene asegurada la estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, algo que su futuro exequipo no puede ofrecer. Al final, dependerá de él consolidarse como figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra récord, quizá las cosas habrían salido mejor. En cambio, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe acabó 12.º. La marcha de Anthony Gordon se veía venir, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe definitivo. Y lo peor es que Bruno Guimaraes también prepara su salida. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, se esperan más golpes, y ni siquiera el traspaso de nueve cifras consuela a los fans, pues probablemente se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado. Si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a sus rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras la sanción por apuestas, fichara por un grande de Europa; en cambio, llega a un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así, Tonali termina en el Tottenham, donde vivirá sus mejores años, algo que resulta extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el fichaje podría salirle a Tonali. Nota: C+

    Mark Doyle

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, en sus mejores días es uno de los mejores laterales ofensivos, así que cobrar solo 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) es un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber sacado mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés habría exigido esa cláusula, fijada en 25 millones de euros para clubes extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Es otro fichaje astuto del Real Madrid, que caza gangas para ajustarse a las normas financieras de La Liga. Dumfries vale el doble de lo que pagaron, y la cifra está muy por debajo de los 30 millones que, según se informa, el club había reservado para un lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más peligroso en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este movimiento, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos como lateral derecho y ha ayudado al Inter a ganar la Serie A en las temporadas 2023-24 y 2025-26, además de llegar a dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este que quizá sea su último gran movimiento, y su bajo coste le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su rol. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones (el Forest dice la segunda), es una fortuna por un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así que, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta predominará la satisfacción por el chollo. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque Rodri aún no ha aclarado sus planes, todo indica que el Balón de Oro dejará el Etihad este verano para volver a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor digno para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya probado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, y encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en el Forest y sin haber disputado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento oportuno. Está claro que ya le quedaba pequeño el Forest y ahora tendrá la oportunidad de brillar en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no debería bloquearle el camino al once. Aunque el futuro post-Guardiola genera dudas, es una gran oportunidad para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos temporadas complicadas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre pareció rendir mejor en un equipo más fuerte. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya pujaron por Sandro Tonali, quieren renovar su flojo centro del campo y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede estar a la altura. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le relacionó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero el equipo londinense debería ser más fuerte la próxima temporada y Fernandes es el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Preocupa cuánto durará el técnico, pues ambas partes son inestables, pero el jugador entrará directo en el once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un jugador fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Es probable que el dinero se invierta bien en un club que, pese a vender a sus mejores jugadores, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Países Bajos en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses trabajando en la operación. No fue una decisión impulsiva; los bávaros llevaban tiempo convencidos de que Saibari tiene la técnica, el esfuerzo y la versatilidad necesarios para reforzar una delantera ya estelar, y nada hace pensar lo contrario. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de cualquier aficionado. Ahora ha firmado el clásico traspaso «de ensueño» con «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque hacerse un hueco en un once con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto para el club, que ya planeaba venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo siempre fue una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantándose a la Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón de la Serie A, así que fue un golpe de efecto. Se trata de un lateral versátil, rápido y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado 55 millones de euros parece un sobreprecio: es una cifra descomunal para la Serie A y muy superior a lo que ofrecía el Inter. Además, con solo 21 años y una temporada destacada, Palestra aún está verde, lo que añade riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él sabe por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que era seguidor. Pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100.000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y puede explicar su elección. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos dejan la Serie A pronto. Además, la firmeza de Alonso por ficharlo sugiere que lo ve como un futuro pilar. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, ya que Luis Enrique prefirió a Dembélé como «falso nueve». Además, a nivel internacional sigue siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Los grandes clubes no se peleaban por él este verano, y menos por 75 millones. Pero con esta venta el PSG ya tiene más de la mitad del dinero para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: brilló en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque siempre como suplente. Pero su precio no tiene sentido para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas italianos se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, mantiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó una cifra récord por él. De nuevo, creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Rubén Amorim espera de su número 9. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos, en realidad, no ofrece ni de lejos la misma garantía en cuanto a goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, pareció el nacimiento de una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. Sin embargo, tampoco ha presionado lo suficiente a Ronaldo y Martínez. En París sucedió algo similar: pese a la calidad de la plantilla, Ramos era solo un buen revulsivo. Ahora, por fin, puede cambiar esa narrativa. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su fichaje será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a demostrar su habilidad en el mercado: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, como Luka Vuskovic, y cuentan además con Lewis Dunk, Olivier Boscagli e Igor Julio. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que el jugador entraba en su último año de contrato. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el liderazgo que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento tiene sentido. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, el central holandés da un paso adelante en su carrera y podría ver este traspaso como un trampolín hacia metas aún mayores. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin competición europea. Ya conoce el estilo del temperamental De Zerbi, lo que agilizará su adaptación. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para un club de su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían encarrilado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se adelantaron aunque la negociación con los de Tyneside ya estaba avanzada. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan a un extremo joven y valorado por una cifra que puede parecer de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por dentro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, su trabajo defensivo y su polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el nuevo técnico, Andoni Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club confía en que ambos puedan convivir sin problemas. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Tras formarse en La Masía del Barcelona y pasar por el Real Madrid, llegó a Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella a largo plazo, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega Yan Diomande, pero su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; sin embargo, el francés se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana) tras una temporada caótica, llena de errores y negociaciones interminables que no llegaron a nada, pese a que en abril el jugador asegurara estar cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet como posibles reemplazos, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que sigue al jugador desde hace tiempo, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según la prensa, el Real Madrid retiró su interés en noviembre pasado, lo cual dice mucho. A sus 27 años, el francés sigue siendo un central sólido cuando está en forma, y el club confía en que recupere su mejor nivel. Es una apuesta relativamente barata para un puesto clave; David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado por el Real Madrid y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold al llegar gratis, y las dificultades que vivió el inglés en su debut deben servirle de aviso. Si recupera rápido la confianza, podrá ser pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho; de lo contrario, su aventura en el Bernabéu podría ser breve. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su emotiva despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el club, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo ganaba tras nueve años de servicio estelar. Su habilidad, inteligencia y, sobre todo, su personalidad se echarán mucho de menos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como el excepcional duelo contra el Arsenal en el Etihad. Pero lo más valioso es que se trata del ejemplo perfecto para los canteranos: talento y trabajo en una misma esencia. Así se entiende que el Madrid adelantara al Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar el trono será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá habría sido mejor llegar antes, su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modric y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio flojo, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento es uno de los mejores laterales del mundo. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton, y al parecer el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, así que recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares) les parecerá suficiente, pues no lo consideran intocable. Además, quizá les hubiera costado obtener más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje de Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club inicia el mercado con un fichaje sorpresa. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el verano pasado, Álvaro Carreras, pero eso no le ha impedido pagar una cifra elevada por Cucurella, jugador que su nuevo (y antiguo) entrenador había marcado como objetivo. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que fichara por el Real Madrid pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada cifra pagada, debe rendir de inmediato o la exigente afición del Bernabéu, impaciente y crítica, se le echará encima, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años su rendimiento se resintió, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y buscó traspasarlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, junto a la marcha de Mohamed Salah, su salida empeore el nivel el próximo curso. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltara calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era precisamente una de ellas. Ben Davies se acababa de romper el tobillo, claro está, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence, mientras que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. La idea era que su llegada aportara liderazgo a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que finalmente llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado tras el parón, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso. Tal vez ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambia de estrategia. Retuvo a Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Mejor habría sido cederlo antes, pues su conflicto perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin descanso —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad. Por eso Hansi Flick aprobó su fichaje. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó diez goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que confirma que el Barça sigue gastando más de la cuenta. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño se cumple. Pese a su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Admitió que se dejó llevar por los rumores que lo vinculaban con el Liverpool, el equipo de su ciudad, y también se habló de un posible traspaso al Bayern este verano. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su traspaso, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: de jugar con Anthony Elanga pasa a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle