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Rodri Manchester City 2025-26Getty Images

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El fichaje de Rodri: ¿va el Barcelona por el camino equivocado?

FEATURES
Primera División
Barcelona
F. Torres
H. Flick
Rodri
Julián Álvarez
España

Rodri, la estrella del Manchester City, se acerca de forma sorprendente al traspaso a las filas del Barcelona, pese a los informes que lo vinculaban en los últimos días con una salida hacia el Real Madrid.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Rodri se ha convencido del proyecto del club catalán y ha dado luz verde a la directiva del Barcelona para iniciar las negociaciones con el Manchester City sobre su fichaje.

El Barcelona considera que ha superado el mayor obstáculo que frenaba cualquier movimiento, que era conocer el deseo real de Rodri.

Y aunque la prioridad del Barcelona en el mercado de fichajes veraniego sigue siendo reforzar la línea de ataque, la posibilidad de contratar a uno de los mejores centrocampistas del mundo ha obligado al club a estudiar la operación con seriedad.

Rodri encaja con el proyecto del entrenador Hansi Flick en cuanto a calidad, experiencia y liderazgo. Además, los informes apuntan a que el Barcelona se movió para cerrar el fichaje de Rodri con el fin de compensar la ausencia del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong por lesión.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Exceso numérico en el mediocampo

    Con la incorporación de Rodri al Barcelona, el equipo catalán contará con una enorme abundancia numérica en el centro del campo, algo que podría llegar incluso a un punto de "saturación de efectivos".

    El Barcelona posee actualmente un amplio grupo de jugadores en el centro del campo, encabezados por Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal.

    El técnico alemán Hansi Flick disfrutará de un gran lujo en el centro del campo, con la posibilidad de elegir entre más de un jugador destacado, por lo que logrará aplicar una política de rotaciones sin que el equipo se resienta.

    • Anuncios
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Sufrimiento previsible en la posición de delantero centro

    Por su parte, el Barcelona afronta enormes complicaciones en sus negociaciones para fichar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

    Asimismo, los informes apuntan a que Ferran Torres, delantero del Barcelona cuyo contrato finaliza el próximo verano, está cada vez más cerca de abandonar el Camp Nou.

    Ferran Torres ha dado luz verde al Paris Saint-Germain para negociar con el Barça su traspaso al Parque de los Príncipes.

    De este modo, con el fracaso del fichaje de Álvarez y la inminente salida de Torres, el Barcelona tendrá una necesidad urgente de incorporar a un ariete; de lo contrario, sufrirá en la posición de delantero puro.

    Flick podría verse obligado a recurrir al arma del falso nueve para compensar la ausencia de un ariete en caso de que Ferran Torres se marche y de que también fracase la llegada de Álvarez.

    El delantero polaco Robert Lewandowski abandonó las filas del Barcelona este verano al finalizar su contrato, pero el gigante catalán no ha logrado sustituirlo hasta ahora.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Rodri y la amenaza al fichaje del delantero esperado

    Los informes confirman que el Barcelona sigue teniendo como objetivo reforzar su ataque con un delantero centro puro, contando con una serie de alternativas ante un posible fracaso en el fichaje de Álvarez.

    Sin embargo, el elevado coste previsto de la operación Rodri podría impedir que el Barcelona inscriba a su esperado nuevo atacante, debido a las reglas del fair play financiero.

    El diario Sport señaló que Rodri es uno de los jugadores mejor pagados del Manchester City, pero el Barcelona intentará encajar su salario dentro de la estructura salarial establecida en el club, respetando el tope salarial que impone LaLiga.

    El salario de Rodri aumentó tras ganar el Balón de Oro, ya que su remuneración total superó los 18 millones de euros anuales. 

    En el Barcelona, Rodri percibiría un salario de la categoría más alta, acorde con su valor deportivo y su prestigio, y estaría entre los mejor pagados de la plantilla.

    Después comenzarían las negociaciones con el Manchester City, que pide una cifra elevada de entre 55 y 70 millones de euros por desprenderse del jugador.

    Y con la posibilidad de que el Barcelona pague en torno a 70 millones de euros por fichar a Rodri, el conjunto catalán se vería obligado a renunciar al sueño de incorporar a Álvarez, cuyo club, el Atlético de Madrid, se aferra a percibir el importe de su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

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