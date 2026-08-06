El fichaje de Rodri: ¿va el Barcelona por el camino equivocado?

Rodri, la estrella del Manchester City, se acerca de forma sorprendente al traspaso a las filas del Barcelona, pese a los informes que lo vinculaban en los últimos días con una salida hacia el Real Madrid.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Rodri se ha convencido del proyecto del club catalán y ha dado luz verde a la directiva del Barcelona para iniciar las negociaciones con el Manchester City sobre su fichaje.

El Barcelona considera que ha superado el mayor obstáculo que frenaba cualquier movimiento, que era conocer el deseo real de Rodri.

Y aunque la prioridad del Barcelona en el mercado de fichajes veraniego sigue siendo reforzar la línea de ataque, la posibilidad de contratar a uno de los mejores centrocampistas del mundo ha obligado al club a estudiar la operación con seriedad.

Rodri encaja con el proyecto del entrenador Hansi Flick en cuanto a calidad, experiencia y liderazgo. Además, los informes apuntan a que el Barcelona se movió para cerrar el fichaje de Rodri con el fin de compensar la ausencia del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong por lesión.