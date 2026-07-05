El mercado de fichajes del Inter se activa tras un inicio lento marcado por la decepción del Chelsea con Marco Palestra y la imposibilidad de intervenir en el futuro de Nico Paz, quien se quedó en Como tras una rápida negociación con el Real Madrid. Después se aceleraron las gestiones por el extremo derecho del Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili, y los contactos con el Chelsea por el central Trevor Chalobah.
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El fichaje de Provedel por el Inter será oficial tras los reconocimientos médicos ya programados, con las cifras del acuerdo ya fijadas
LOS DETALLES
Según Sky Sport, el portero nacido en 1994, suplente de Josep Martínez, llegará a Milán entre el miércoles y el jueves de la próxima semana para someterse a los reconocimientos médicos y firmar un contrato de tres años, hasta 2029. El Inter pagará 3 millones de euros a la Lazio por su fichaje.
LA EXPERIENCIA EN EL LAZIO
Ivan Provedel deja la Lazio cuatro años después de su fichaje por 3 millones de euros procedente del Spezia. Disputó 146 partidos y fue titular hasta que, primero Mandas y luego el joven Motta, le reemplazaron tras su lesión de hombro en marzo.
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