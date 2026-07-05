El mercado de fichajes del Inter se activa tras un inicio lento marcado por la decepción del Chelsea con Marco Palestra y la imposibilidad de intervenir en el futuro de Nico Paz, quien se quedó en Como tras una rápida negociación con el Real Madrid. Después se aceleraron las gestiones por el extremo derecho del Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili, y los contactos con el Chelsea por el central Trevor Chalobah.