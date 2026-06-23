El fichaje de Palestra por el Inter por 50 millones de euros es una apuesta tan atractiva como arriesgada: ¿puede valer más que Hakimi?

Si el campeón de Italia confirma el fichaje de Palestra por las cifras actuales, superará los 43 millones pagados en 2020 por Achraf Hakimi, también lateral derecho, al Real Madrid. Benjamin Pavard y Robin Gosens, fichados por 32,4 y 28 millones, quedan atrás. Además, Palestra será el italiano mejor pagado de la historia del Inter, por encima de Christian Vieri —47 millones en su día, procedente de la Lazio— y de Nicolò Barella, costó 38,5 millones en 2020.





Hoy es el día de Palestra en el Inter: reunión decisiva con el Atalanta.