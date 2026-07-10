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Ona Batlle Barcelona Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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El fichaje de Ona Batlle refuerza la idea de que el Arsenal podría poner fin a ocho años sin título de la WSL. GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Women's football
Arsenal Women
O. Batlle
Barcelona
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
G. Stanway
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
J. Rytting Kaneryd

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 se presenta intenso en el fútbol femenino, con varias estrellas cambiando de equipo. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr ya han fichado, y los rumores apuntan a más movimientos y sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain. Este verano se esperan nuevas operaciones millonarias; la sueca Felicia Schroder ya se ha unido al Real Madrid en un fichaje de envergadura.

Schröder es una de las futbolistas que, sin quedar libre, ha cambiado de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman las jugadoras libres, entre las que destacan Mapi León y Salma Paralluelo, del Barcelona, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros la decisión de club o jugadora sorprende. En GOAL evaluaremos cada movimiento del mercado femenino para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (del Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: La marcha de Batlle, de solo 27 años y una de las mejores laterales del mundo, es la más frustrante este verano. Putellas y León ya superan los 30 y las exigencias salariales de Paralluelo eran inalcanzables. El Barça quería retenerla, pero se marcha gratis a Inglaterra. Un golpe duro. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la marcha de Katie McCabe, había una vacante en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirla con una jugadora de talla mundial. Batlle es, por naturaleza, lateral derecha, pero cuenta con mucha experiencia en la banda contraria, donde puede desenvolverse con gran eficacia como lateral invertida, lo que plantea nuevos problemas a las rivales. La pareja titular de laterales, Emily Fox y Batlle, puede ser la mejor del fútbol femenino, y su llegada, sumada a la profundidad de plantilla con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, puede llevar al Arsenal a su primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: aunque sorprenda que deje el Barça, su club de infancia, la lateral ya lo ganó todo en Cataluña y ahora retorna a Inglaterra en busca de nuevos objetivos tras sus tres años sin títulos en el Manchester United. En el Arsenal le esperan nuevos objetivos y mantiene opciones de volver a ganar la Liga de Campeones, título que las Gunners conquistaron el año pasado, aunque no con la misma brillantez que en el Barça. Nota: B

    • Anuncios
  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para elBarcelona: Perder a Putellas, con su calidad mundial, liderazgo y peso en la plantilla, es un duro golpe. Tras 14 años y todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro buscó un nuevo reto. Al menos no ficha por un rival europeo directo, y la plantilla y la cantera permiten mirar al futuro con optimismo, aunque la pérdida duela. Nota: C

    Para el London City: Fichaje espectacular. Con solo un año en la Superliga Femenina, una jugadora de su nivel puede impulsar al equipo tras el sexto puesto de la temporada pasada. Es una de las mejores del mundo y, por sí sola, eleva el nivel. Además, su llegada puede potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, cuyo debut fue decepcionante tras un fichaje récord. Juntas en el centro del campo, podrán explotar mejor el talento de la francesa. Nota: A+

    Para Putellas: No es común que una estrella cierre una etapa de éxito total, pero ella lo logró con el Barça y su cuádruple corona. Ahora viaja a Inglaterra en busca de un nuevo desafío, aunque con menos opciones de títulos dada la etapa del proyecto de London City. A nivel internacional, la decisión es positiva: jugará en una de las mejores ligas del mundo con menos minutos por la ausencia de competiciones europeas, lo que le permitirá llegar en óptimas condiciones al Mundial con España. Además, cobrará un salario muy alto en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht de Fráncfort al Arsenal)

    ¿Habría sido mejor para el Eintracht de Fráncfort vender a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras brillar en la Eurocopa y con el Arsenal interesado? Sí, económicamente. La futbolista, de 27 años y en el último año de su contrato, era difícil de retener ante el interés de los grandes. Pero su continuidad permitió al Eintracht acabar tercero en la Bundesliga y lograr el acceso a la previa de la Champions, un logro probablemente más valioso que el dinero, aunque no será fácil reemplazarla. Nota: B

    Para el Arsenal: Si no la fichaban el año pasado, se habrían quedado sin ella. Ahora, un año después, llega gratis al norte de Londres. El equipo necesitaba más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta precisamente eso, al poder desempeñar varias funciones que amplían las opciones de la entrenadora Renee Slegers. No es un fichaje tan llamativo como otros que ha realizado el Arsenal este verano, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso emocionante en su carrera. Ha sido clave en un Eintracht que suele ser el mejor del resto de la Bundesliga, tras Bayern y Wolfsburgo, y mostró calidad y carácter con Suiza en la Eurocopa del verano pasado. Llegar a uno de los grandes de Europa es un premio a su carrera y puede ser un éxito si aprovecha las oportunidades en una plantilla con rotaciones. Nota: B

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  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    En el Hoffenheim: Cerci, máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas, se marcha gratis tras acabar su contrato. Que se marche gratis, sobre todo a un grande, es un golpe. Sustituir sus tantos, que ayudaron al equipo a acabar dos cursos seguidos en la parte alta de la Bundesliga, no será fácil. El club confía en su cantera y ya ha fichado a dos jóvenes del Barça. Nota: D

    Para elArsenal: la delantera no era prioridad este verano, pero la llegada de Cerci, que se suma a Alessia Russo y Stina Blackstenius, otorga más flexibilidad ofensiva a la entrenadora Renee Slegers. Cuando Russo retroceda al 10, como hizo el curso pasado, Slegers podrá elegir entre Cerci o Blackstenius en punta. La internacional alemana también puede actuar en la banda, aunque pierde eficacia al alejarse del área. De todos modos, es una opción que aporta variantes. Nota: B+

    Para Cerci: la gran incógnita es cuánto jugará. Ha consolidado su lugar en la selección alemana gracias a la continuidad y a su olfato goleador. Si en el Arsenal dispone de menos minutos, ¿cómo afectará eso a su presencia en la selección a un año del Mundial? La abundancia de partidos y la tendencia de Slegers a rotar le garantizarán oportunidades. Sin embargo, al haber otros clubes interesados, Cerci podría haber optado por proyectos donde tuviera un papel más relevante y opciones de títulos. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Rytting Kaneryd llegó al Chelsea en 2022 y siempre se entregó al máximo, pero sus números (11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga) muestran cierta irregularidad. Aun así, un club como el Chelsea exige más de sus extremos, así que recibir dinero por la venta de la jugadora de 29 años para fichar a una opción más prolífica no es un mal negocio. Todo dependerá de cómo actúen los Blues a la hora de sustituirla, pues su ética de trabajo, su buen carácter en el vestuario y su velocidad son cualidades que no deben pasarse por alto. Si no lo hacen bien, la nota bajará. Nota: B

    Para el Lyon: fichaje interesante para las ocho veces campeonas de Europa. Rytting Kaneryd no llega como titular, pero su perfil complementario a Brand, Chawinga y Diani ofrece profundidad y permite rotar en varias competiciones. Con Vicki Becho en la plantilla, no parecía una posición que Lyon necesitara reforzar, pero las lesiones de Chawinga y Diani al final de la pasada temporada complicaron su lucha por el título europeo, que se quedó a las puertas en la final contra el Barcelona. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: tras brillar en su primera temporada completa (2023-24) con dobles dígitos en goles y asistencias, su progresión se estancó. Un nuevo capítulo podría reavivar su llama. Aunque no tiene titularidad asegurada, el Lyon juega muchos partidos y ella podrá demostrar su valor en una alineación muy competitiva y con opciones de títulos. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: Es un golpe duro. Solo Barbra Banda ha participado en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, autora de cinco tantos y cuatro asistencias en nueve partidos, claves para mantener al equipo en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras su peor temporada goleadora en siete años, fichar delanteras era urgente, más aún con las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar de 9, pero mide solo 1,55 m, así que probablemente actuará en la mediapunta. Lo más probable es que la futbolista de 21 años juegue en el centro del campo y se encargue de crear ocasiones para sus compañeras; su habilidad con el balón y su visión de juego serán muy útiles cuando el Chelsea se enfrente a defensas cerradas, algo habitual. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una gran noticia. Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, este fichaje es un premio merecido. Llega a un club con mucha presión, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, su entendimiento con Lauren James, con quien comparte movimientos y espacios, debería ser inmediato. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de sobra para planificar refuerzos en un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway soluciona ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá varias opciones de calidad para rotar en el centro del campo, lo que reducirá la dependencia de ciertas jugadoras. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad justo cuando el Arsenal busca su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Cuando fichó por el Bayern, buscaba relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City. Lo logró con creces en Alemania, donde se consolidó como pieza clave de Inglaterra y una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan fáciles como en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos la temporada pasada, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es bueno. Deberá brillar en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere aspirar a los primeros puestos de la WSL y destacar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la 2025-26 doblan los de cualquier compañera salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la pieza perfecta para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreó que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— seguían a Anyomi. No obstante, el equipo inglés aún puede aspirar a títulos coperos, especialmente con los cambios previstos en la Copa de la Liga y la posibilidad de contar con un papel relevante en un proyecto ilusionante. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, pero su marcha, sin dejar indemnización, es un golpe duro. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y consiguió dos top-5 consecutivos en la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que le ofreció un contrato de tres años con opción a un cuarto. El equipo ha tenido un buen inicio en la NWSL, pero a veces le faltó creatividad, algo que Parkinson puede aportar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes, como la ahora madridista Felicia Schroder, y puede impulsar a Parkinson. Nota: A

    Para Parkinson: Llegar a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos es ideal para ella. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, promedio que bajará con su incorporación, pero cuenta con veteranas que guiarán a las novatas, un entorno perfecto para crecer. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club en cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Una baja dura que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que será central con más regularidad, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en la banda izquierda, así que Medina aporta profundidad y otra opción en el centro de la defensa. En el United suele actuar con cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro y la izquierda, lo que le permitirá seguir creciendo como central. El tiempo dirá si rinde igual en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de baja por lesión, al inicio de la temporada 2025-26 le costó entrar en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haber firmado un contrato corto, dada la incertidumbre en esa posición? Probablemente no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off, el equipo solo ha marcado 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo pensando en el Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá la función de ‘9’ con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo con González en baja forma y un estilo que le sienta mejor. Además, el fichaje tiene sentido a nivel personal: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras sus 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe duro, pero el club ha gestionado bien la situación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, Las Blancas muestran la ambición necesaria para recortar distancias con el Barcelona? El equipo ha sido criticado por su falta de empuje y por quedarse segundo en España, mientras estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller se marchaban. Sin embargo, pagar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo puede marcar un cambio de rumbo. Schroder es una estrella y parece capaz de mantener ese nivel, aportando los goles que el equipo necesitó la temporada pasada. Además, tiene margen para mejorar y, como con Linda Caicedo, el club espera que se convierta en una jugadora de talla mundial enMadrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con presión moderada. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo, y resultará fascinante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain a las London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo su nivel y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en el cuerpo técnico. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse: el PSG pierde poco, pero tampoco gana. Nota: C

    Para el London City: El club terminó su primera temporada en la WSL con solidez, pero necesitaba mejorar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Recuperará Earps su mejor nivel de vuelta a Inglaterra? El London City lo espera. De momento, el club ha intentado reforzar una posición clave. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel, salir del caos del PSG es un buen primer paso. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel, y seguro que también disfrutará de un buen contrato en el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: el estado del proyecto femenino. Weir, fichada en 2022, es quizá la mejor jugadora de la historia del club por su impacto constante. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fantástico fichaje gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su enorme experiencia pueden ayudar a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Además, con la salida de Lindsey Horan, refuerza el centro del campo. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece este fichaje que le permita por fin levantar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto mayor con el ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a varias jugadoras este verano, no logró retener a Mead, cuyo contrato expiraba. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial 2023 en Brasil como objetivo, necesita minutos para consolidarse en la selección inglesa. La competencia en ataque es alta, pero la rotación le dará minutos si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, lo que le abrirá la puerta al once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un grande y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Es un fichaje fantástico, más aún porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. El Chelsea usó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar hacia su puesto ofensivo preferido y significa que Buurman podrá desempeñar principalmente el papel de central, donde destaca. Charles, que ahora parece que fichará por el City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que su incorporación mejorará significativamente el once titular de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a un club ambicioso y seguir creciendo. Encaja a la perfección en los Blues, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B