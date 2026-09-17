Con Mudryk fuera de combate una vez más, el excentrocampista del Tottenham Murphy, en declaraciones concedidas por cortesía de Snabbare, dijo a GOAL al ser preguntado por si el ucraniano es una apuesta que De Zerbi y compañía realmente no necesitaban asumir: «No creo que sea un riesgo tan grande por la cantidad de jugadores que ya tienen en zonas de ataque.

»Creo que es un riesgo calculado, sea cual sea el coste de la cesión y de su salario durante un año. Si puede alcanzar el nivel del que hemos visto destellos, puede ser una buena incorporación para ellos. Y si no, pueden dejar que vuelva.

»Y además, con [Omar] Marmoush pudiendo jugar obviamente en la izquierda, con [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, ya sabes, [Mohammed] Kudus puede jugar en ese lado, tienen muchísimos jugadores que pueden jugar por la izquierda.

»Así que es un riesgo calculado. Y creo que demuestra el poder que tiene De Zerbi en este momento después de mantenerlos, porque ese es un fichaje de De Zerbi, ¿no? 100 %. No pensarías que el Tottenham habría asumido ese riesgo de no ser por él. Y ha trabajado con él. Y a veces, para un jugador, tener un entrenador que te conoce y te apoya es muy importante. Y es algo que podría funcionar.

»Supongo que si en el cierre del mercado de fichajes hubieras dicho que Mudryk se iba del Chelsea, probablemente habrías dicho Tottenham, porque es una cosa muy del Tottenham, ¿no? Es una de esas cosas del Tottenham. Pero sí creo que probablemente es un riesgo que merece la pena asumir por lo que les ha costado».