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El fichaje de Mathys Tel por el Tottenham podría perjudicar al director del Bayern, cuyo puesto peligra pese al éxito con Vincent Kompany
Aumenta la presión sobre Eberl pese al éxito de Kompany
Tras la luna de miel de la campaña del doblete del Bayern con Kompany, han surgido informes de malestar en la directiva. Aunque el equipo brilla en el campo, la situación entre bastidores es inestable y el director deportivo, Eberl, está bajo escrutinio del consejo de supervisión.
En una entrevista con Spiegel, pocas horas antes de la final de la DFB-Pokal, el presidente honorario Uli Hoeness cuestionó la prórroga del contrato de Eberl más allá de 2027 y situó las posibilidades de renovación en solo un 60 %.
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El traspaso de Tel sigue dando que hablar
El descontento con Eberl se centra en la gestión de las salidas de jugadores clave, sobre todo el traspaso de Tel al Tottenham Hotspur. Según informes, críticos internos en Baviera consideran que Eberl no obtuvo el máximo valor por la joven promesa francesa ni por Kingsley Coman, lo que frustró a los responsables del club en cuanto a los beneficios económicos de las ventas de jugadores de primer nivel.
Según Abendzeitung, la relación diaria entre Eberl y el director deportivo, Christoph Freund, sigue siendo profesional. Sin embargo, Kicker asegura desde hace meses que el campeón récord “ya no es una unidad” y que su liderazgo se ha fracturado por desavenencias sobre fichajes y ventas.
Los comentarios de Hoeness provocan una reacción negativa interna
Las críticas públicas de Hoeness no han gustado en el club. Sus comentarios, que revelaron la reticencia de la junta a comprometerse a largo plazo con Eberl, fueron mal recibidos por sus colegas del consejo de supervisión. Esto muestra que la lucha de poder en el Bayern no está solo en la junta directiva, sino también en el consejo de supervisión.
A pesar de la incertidumbre en el área deportiva, la cúpula directiva muestra más estabilidad: mientras Eberl lucha por su futuro, el puesto del director general, Jan-Christian Dreesen, se considera seguro. Según AZ, su renovación es una «formalidad», lo que refleja la división de confianza entre la gestión financiera y la deportiva.
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La trayectoria de Tel en el Tottenham
Tel llegó cedido al Tottenham en febrero de 2025 y, ese verano, el club lo fichó por 30 millones de libras y lo vinculó hasta 2031. Durante la temporada 2025-2026 jugó 38 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias, y el equipo se salvó del descenso a la Championship en la última jornada.