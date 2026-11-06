«El fichaje de la temporada»: Zion Suzuki ayuda al Aston Villa a olvidarse de Emi Martinez mientras el exportero Brad Friedel elogia al internacional japonés de 30 millones de libras

Preguntado por su valoración de Suzuki, el exportero del Aston Villa Friedel, que habló en colaboración con Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Muy buena. Creo que la mayoría de quienes siguen el fútbol conocían su trayectoria y sabían que es un buen portero.

»Lo que nunca se sabe, y lo he dicho muchas veces, es cómo van a responder mentalmente y en cuanto a confianza, especialmente cuando tienen que suceder a alguien que ha sido tan bueno como Martinez.

»Y cuando cometen un error, ¿qué pasa después y cómo rinden? Hasta el partido contra el Fulham, no creo que hubiera cometido realmente ningún error. Pero incluso en el partido en el que falló, hizo una actuación extraordinaria, empañada por un error muy poco habitual en él, fruto de la mala suerte y desafortunado. Estuvo excelente antes y después de ese error.

»Creo que, ahora mismo, ha sido el fichaje de la temporada del Aston Villa. Se ha hablado mucho de lo perjudicado que quedó el club por las normas PSR y las reglas financieras, e hizo un muy buen trabajo al reconstruir la plantilla. Sigue sin ser la misma plantilla que tenía la temporada pasada y necesitaba al portero, especialmente al principio de la temporada.

»Creo que ha estado brillante. Y ahora los demás jugadores empiezan a compenetrarse y a encajar, y están llegando los resultados y las buenas actuaciones. Pero, al principio de la temporada, fue el fichaje más destacado».