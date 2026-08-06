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¿El fichaje de la temporada? Elogian al Manchester United por el acuerdo de 35 millones de libras por Youri Tielemans, mientras Senne Lammens es señalado para la grandeza
La ganga del mercado de fichajes de verano
La decisión del Manchester United de lanzarse a por Tielemans en una operación valorada en 35 millones de libras ha recibido importantes elogios por parte de Given, que cree que el belga ofrece una mejor relación calidad-precio que otras llegadas de alto perfil al centro del campo. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Given sugirió que el United ha cerrado una auténtica ganga en comparación con los 100 millones de libras gastados en Sandro Tonali y los 75 millones de libras en Bruno Guimaraes en otros casos.
Given explicó su postura sobre el movimiento y afirmó: "¿Ha debilitado el Manchester United su centro del campo al no intentar fichar a Sandro Tonali o Bruno Guimaraes? Bueno, creo que Youri Tielemans es un fichaje realmente bueno, y recordad que el Aston Villa solo tuvo que venderlo por motivos financieros, porque lo ficharon gratis. Eso es frustrante para el Villa porque tiene dos propietarios multimillonarios, pero eso es lo que dicen las reglas.
"Fichar a Tielemans por 35 millones de libras cuando Sandro Tonali costó 100 millones, bueno, en realidad es una operación realmente buena porque el United está consiguiendo a un jugador con muchísima experiencia con su club y con su selección".
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Revolución en la portería en Old Trafford
Más allá del centro del campo, Given está igual de ilusionado con la irrupción de Senne Lammens, al que describe como el portero más completo en Old Trafford desde la salida de David De Gea. A pesar de un error muy sonado durante el Mundial, el exinternacional con la República de Irlanda insiste en que Lammens es la solución a largo plazo para los problemas anteriores del United en esa posición.
«Creo que Senne Lammens lo tiene todo», añadió Given. «Ha sido un soplo de aire fresco para el Manchester United. Me sorprendió que Ruben Amorim no le metiera directamente en el equipo en cuanto le ficharon, porque Andre Onana y Altay Bayındır no estaban al nivel exigido, si soy brutalmente sincero.
«El primer derbi de Mánchester después de que le ficharan podría haber sido su primer partido. El City puso a Gianluigi Donnarumma directamente. Creo que Amorim dudó porque Lammens es más joven y tiene menos experiencia en un partido tan grande, pero yo también le habría metido porque juega con una calma tremenda. Nada parece afectarle».
Superar la decepción del Mundial
Al abordar el difícil momento del portero en el escenario internacional, Given destacó lo complicado que es para un guardameta suplente encontrar el ritmo. Lammens cometió un error costoso que provocó la eliminación de su país del Mundial, pero Given cree que la experiencia acabará fortaleciendo la mentalidad del jugador de 24 años.
Sobre ese error, Given dijo: "Tuvo muchísima mala suerte en el Mundial. Creo que es 10 veces más difícil salir desde el banquillo como portero que como jugador de campo. Si eres centrocampista, puedes recibir el balón, devolverlo atrás y coger sensaciones en el partido. Lo primero que tuvo que hacer Lammens fue responder a un disparo que pararía 99 de cada 100 veces y blocarlo.
"Sí, hizo un calentamiento rápido al lado del terreno de juego, pero ese disparo habría sido la primera vez que realmente tocaba el balón en probablemente dos horas. Se le escapó y fue un error realmente grave que dejó a su país fuera del Mundial. Eso le dejará secuelas mentales, pero ha vuelto al Manchester United y tendrá tiempo para asimilarlo".
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Un futuro seguro para el Manchester United
Los aficionados del United llevan tiempo reclamando regularidad bajo palos, y Given cree que esas preocupaciones por fin se han acabado con Lammens en la plantilla. Elogió la capacidad del guardameta para transmitir confianza a los defensas que juegan por delante de él, algo que considera que ha faltado en las últimas temporadas.
Para concluir su valoración, Given comentó: "Me gusta mucho Senne Lammens, de verdad. No creo que el United tenga ahora ningún problema en lo que respecta a su posición en la portería y se han equivocado muchísimas veces en el pasado. Creo que Lammens tiene un gran futuro por delante y es el tipo de portero que salta al campo y hace que todo el mundo se sienta más seguro. Todos sienten que pueden confiar en él. Saben que como mínimo va a rendir a un nivel de siete u ocho sobre 10 y que va a salvarles".
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