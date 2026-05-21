El fichaje de la temporada de la Premier League: Rayan Cherki, Dominic Calvert-Lewin y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Como en toda temporada, varios fichajes han sido clave. Sin embargo, a los clubes de la Premier League les cuesta más hallar joyas ocultas, pues la visibilidad global del fútbol ha crecido. Además, invertir fuerte en jugadores consolidados implica riesgos: por las sumas en juego, no se tolera el fracaso.

Afortunadamente para los clubes ingleses, varias inversiones ya rindieron en los últimos nueve meses. En GOAL, nuestro equipo en el Reino Unido elaboró una lista con los 20 mejores fichajes de la temporada, evaluando rendimiento, expectativas previas y relación calidad-precio:

NOTA: Se excluyen los jugadores traspasados antes del mercado de verano de 2025 (como Eli Junior Kroupi) o con cesiones convertidas en fichajes (como Kevin Danso).