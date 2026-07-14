La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Posteriormente, dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

Para el Chelsea: Fichaje fantástico, pues se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. El Chelsea usó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque y a Buurman centrarse en la defensa central, donde brilla. Charles, que ahora fichará por el City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su posición y elevará el nivel del once blue. Nota: A

Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras 11 años como leyenda. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a un club ambicioso. Es un encaje perfecto: será titular y podrá ganar títulos si el club deja atrás la última temporada decepcionante. Dado que no estaba conforme con su rol en el Arsenal, es un paso adelante. Nota: B