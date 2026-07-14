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Khiara Keating Liverpool GFXLiverpool FC/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

El fichaje de Khiara Keating por el Liverpool aumenta sus opciones de estar en el Mundial Femenino de 2027 con Inglaterra. GOAL analiza los movimientos clave del mercado estival femenino de 2026

Women's football
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
London City Lionesses
M. Leon
A. Putellas
Barcelona
M. Earps
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
N. Charles
B. Mead
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
WSL Serie Primavera
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
L. Baum
RB Leipzig

Ya está aquí el mercado de fichajes de verano de 2026, y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr ya han cambiado de equipo, y los rumores apuntan a más movimientos y sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, mientras que el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain. Este verano se esperan nuevas operaciones millonarias; la sueca Felicia Schroder ya se ha unido al Real Madrid en un movimiento de gran envergadura.

Sin quedar libre, fichó por el Madrid; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las agentes libres, destacando Salma Paralluelo, muy codiciada tras dejar el Barcelona.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros la decisión de club o jugadora sorprende. En GOAL evaluaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julio: Khiara Keating (del Manchester City al Liverpool)

    Para el Manchester City: La marcha de Keating, pese a la oferta de renovación, es un golpe duro pero previsible. La portera, sin minutos en el City, se queda fuera de la selección inglesa y busca salir este verano para jugar la Copa del Mundo Femenina 2027. Ahora el City debe buscar una suplente de garantías, y que se marche gratis tras 11 años en el club es un contratiempo. Nota: D

    Para el Liverpool: Fichaje excelente y gratuito que cubre una necesidad. Los Reds buscaban una portera tras no poder fichar a Jennifer Falk, que llegó cedida, y en Keating encuentran a una guardameta de gran calidad, con margen de mejora y un estilo que encaja con lo que busca el técnico Gareth Taylor, quien ya la dirigió en el City. Es joven y con poca experiencia, así que cometerá errores, pero la continuidad en el once le permitirá pulirlos y explotar su potencial. Nota: A

    Para Keating: Con 22 años y fuera de la selección inglesa, este verano era el momento ideal para buscar la titularidad. Aunque en Liverpool no tendrá las mismas opciones de títulos, lo que necesita es jugar, tanto de cara al Mundial como para seguir creciendo. Y eso lo conseguirá en Merseyside, con un técnico que la conoce y un estilo que le conviene. Un gran movimiento. Nota: A-

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  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julio: Mapi León (del Barcelona al London City Lionesses)

    La marcha de León, una de las mejores centrales del mundo, será dura para elBarça pese a no ser la más mediática. Sustituirla será complicado aunque el club no sufra las restricciones económicas del pasado verano. La forma en que lo hagan influirá en la nota final, y hay que dar al Barça el beneficio de la duda hasta que eso ocurra. Hay algunas jóvenes promesas que están surgiendo de La Masía y que podrían dar un paso al frente, pero no para ocupar el papel protagonista que tenía León, al menos de momento. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Este fichaje supone un gran paso adelante respecto a anteriores ventanas. Aunque algunas de las estrellas experimentadas que han llegado recientemente han tenido impacto —con Kosovare Asllani a la cabeza—, la mayoría ya estaban en declive. Leon se incorpora en su mejor momento y elevará el nivel del equipo. Además, su excelencia en la posesión encaja con la filosofía del club. Nota: A

    Para Leon: Salir del campeón de Europa es un paso atrás. En Inglaterra tendrá menos títulos y, si se clasifica, quizá no pueda jugar la Champions por la propiedad cruzada de Michele Kang con el Lyon. A sus 31 años, le permite probar una nueva liga, asumir un reto distinto y mantener un buen nivel con un calendario menos exigente de cara al Mundial. Además, firmará un buen salario en lo que probablemente sea su último gran contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julio: Niamh Charles (del Chelsea al Manchester City)

    En el Chelsea, Charles es una lateral izquierda sólida, aunque no es su posición natural. Aunque comenzó como delantera, se ha adaptado bien en los últimos años. Sin embargo, cuando el Chelsea tuvo la oportunidad de fichar a Katie McCabe en junio, la aprovechó. La capitana de Irlanda es una de las mejores laterales izquierdas y su llegada permite que otras, como Sandy Baltimore y Veerle Buurman, jueguen en sus posiciones naturales. Su salida reduce el fondo de plantilla, pero otras pueden cubrir el puesto si hace falta y los 500.000 libras (670.000 dólares) recibidos por la internacional inglesa en su último año de contrato son un gran negocio. Nota: A

    Para el Manchester City: Necesitaba un lateral izquierdo tras la salida de Leila Ouahabi y la presencia de Alex Greenwood en esa demarcación. Su fichaje permite a Greenwood regresar al centro de la defensa y, aunque Charles no alcanza el nivel de McCabe —objetivo inicial del City—, es una alternativa sólida que mejora la actual. Nota: B

    Para Charles: Con el fichaje de McCabe, marcharse era lo mejor para disponer de minutos. Esto también es clave para su futuro en la selección inglesa, donde ha perdido la titularidad como lateral izquierda. Ahora será la primera opción en el Man City, vigente campeón de la WSL y la FA Cup, que volverá a pelear por títulos y a disputar la Liga de Campeones. Nota: A

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  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (del Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: La marcha de Batlle, de solo 27 años y una de las mejores laterales del mundo, es la más frustrante este verano. Putellas y León ya superan los 30 y las exigencias salariales de Paralluelo eran inalcanzables. El Barça quería retenerla, pero finalmente regresa a Inglaterra como agente libre. Un golpe duro. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la marcha de Katie McCabe, había una vacante en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirla con una jugadora de talla mundial. Batlle es, por naturaleza, lateral derecha, pero cuenta con mucha experiencia en la banda contraria, donde puede desenvolverse con gran eficacia como lateral invertida, lo que plantea nuevos problemas a las rivales. La pareja titular de laterales, Emily Fox y Batlle, puede ser la mejor del fútbol femenino, y su llegada, unida a la profundidad de plantilla con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, puede llevar al Arsenal a pelear por su primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: aunque sorprenda que deje el Barça, club de su infancia, la lateral ya lo ganó todo en Cataluña y busca un nuevo reto en Inglaterra tras sus tres años sin títulos en el Manchester United. En el Arsenal le esperan nuevos objetivos y mantiene opciones de volver a ganar la Liga de Campeones, título que los Gunners conquistaron el año pasado, aunque con menos dominio que en el Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para elBarcelona: Perder a Putellas, con su calidad mundial, liderazgo y peso en la plantilla, es un golpe duro. Tras 14 años y todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro buscó un nuevo reto. Al menos no ficha por un rival europeo directo, y la plantilla y la cantera permiten mirar al futuro con esperanza, aunque la pérdida duela. Nota: C

    Para el London City: Fichaje espectacular. Con solo un año en la Superliga Femenina, una jugadora de su nivel puede impulsar al equipo tras el sexto puesto de la temporada pasada. Es una de las mejores del planeta y, por sí sola, eleva el nivel. Además, su llegada puede potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, cuya primera temporada fue decepcionante tras un fichaje récord. Juntas en el centro del campo, podrán sacar más partido al talento de la francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Rara vez una estrella cierra una etapa por todo lo alto, pero ella lo logró con el Barça y su cuádruple corona. Ahora busca nuevos estímulos en Inglaterra, aunque el London City aún no lucha por tantos títulos. A nivel internacional, la decisión es positiva: jugará en una de las mejores ligas del mundo con menos minutos por la ausencia de competiciones europeas. Llegará al Mundial en condiciones óptimas para brillar con España. Además, cobrará un salario muy alto en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht de Fráncfort al Arsenal)

    ¿Habría sido mejor para el Eintracht de Fráncfort vender a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras brillar en la Eurocopa y con el Arsenal interesado? Sí, económicamente. La futbolista, de 27 años y en el último año de su contrato, era difícil de retener ante el interés de los grandes. Pero su continuidad permitió al Eintracht acabar tercero en la Bundesliga y lograr el acceso a la previa de la Champions, un logro quizá más valioso que el dinero. No será fácil reemplazarla. Nota: B

    Para el Arsenal: En otro escenario, el Arsenal habría fallado en ficharla el verano pasado. Afortunadamente, la centrocampista llega un año después con transferencia gratuita. El equipo necesitaba más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta precisamente eso, ya que su capacidad para desempeñar diversas funciones amplía las opciones de la entrenadora Renee Slegers. No es un fichaje tan llamativo como otros que ha realizado el Arsenal este verano, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso emocionante en su carrera. Ha sido clave en un Eintracht que suele ser el mejor del resto de la Bundesliga, tras Bayern y Wolfsburgo, y mostró calidad y carácter en la Eurocopa 2022 con Suiza. El fichaje por uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser un éxito para ella, si aprovecha las oportunidades que se le presenten en una plantilla fuerte en la que habrá rotaciones en las distintas competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    En el Hoffenheim: Cerci, máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas, se marcha gratis tras dejar el Colonia en 2024. Que se marche gratis a un grande duele, y reemplazar sus goles —clave para acabar dos cursos seguidos en la parte alta de la Bundesliga— no será fácil. El club confía en su cantera y ya ha fichado a dos jóvenes del Barça. Nota: D

    Para elArsenal: la delantera no era prioridad este verano, pero la llegada de Cerci, que se suma a Alessia Russo y Stina Blackstenius, otorga más flexibilidad a la entrenadora Renee Slegers. Cuando Russo retroceda al 10, como hizo el curso pasado, podrá elegir entre Cerci o Blackstenius arriba. La internacional alemana también puede actuar en la banda, aunque pierde eficacia al alejarse del área. De todos modos, es una opción que aporta variantes. Nota: B+

    Para Cerci: la gran incógnita es cuánto jugará. Ha consolidado su lugar en la selección alemana gracias a la continuidad y a su olfato goleador. Si en el Arsenal pierde minutos, podría afectar su presencia en la selección a un año del Mundial. Aunque los Gunners jugarán muchos partidos y Slegers suele rotar, Cerci podría haber encontrado un rol más protagonista y con opciones de título en otro equipo. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Rytting Kaneryd llegó al Chelsea en 2022 y siempre se entregó al máximo, pero sus números (11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga) muestran cierta irregularidad. Aun así, un club como el Chelsea exige más de sus extremos, así que recibir dinero por la venta de la jugadora de 29 años para fichar a una futbolista de banda más prolífica no es un mal negocio. Todo dependerá de cómo actúen los Blues a la hora de sustituirla, pues su ética de trabajo, su buen carácter en el vestuario y su velocidad son cualidades que no deben pasarse por alto. Si no lo hacen bien, la nota bajará. Nota: B

    Para el Lyon: fichaje interesante de las ocho veces campeonas de Europa. Rytting Kaneryd no llega como titular, pero su perfil complementario a Brand, Chawinga y Diani ofrece profundidad y permite rotar a Jonatan Giraldez. Con Vicki Becho en la plantilla, no parecía una posición que Lyon necesitara reforzar, pero las lesiones de Chawinga y Diani al final de la temporada pasada complicaron su lucha por el título europeo, que perdieron en la final contra el Barcelona. Calificación: C

    Para Rytting Kaneryd: tras brillar en su primera temporada completa (2023-24) con más de diez goles y asistencias, su progresión se estancó. Un nuevo capítulo podría reavivar su llama. Aunque no tiene titularidad garantizada, el Lyon juega muchos partidos y ella podrá demostrar su valor en una alineación muy competitiva y con opciones a títulos. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: dura baja. Solo Barbra Banda ha participado en más goles en la NWSL este año que Matsukubo, autora de cinco tantos y cuatro asistencias en nueve encuentros, claves para mantener al equipo en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras su peor temporada goleadora en siete años, fichar delanteras era urgente, más aún con las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar de ‘9’, pero mide solo 1,55 m, así que probablemente actuará en la mediapunta. Lo más probable es que la futbolista de 21 años juegue en el centro del campo y se encargue de crear ocasiones para sus compañeras; su habilidad con el balón y su visión de juego serán útiles cuando el Chelsea se enfrente a defensas cerradas, algo habitual. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una gran noticia. Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, este fichaje es un premio merecido. Llega a un club con mucha presión, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, su entendimiento con Lauren James, con quien comparte movimientos y espacios, debería ser inmediato. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de sobra para planificar refuerzos en un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway soluciona ese problema. Con Kyra Cooney-Cross ya en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá varias opciones de calidad para rotar en el centro del campo, lo que reducirá la carga de trabajo y la dependencia de ciertas jugadoras. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad justo cuando el Arsenal busca su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Cuando fichó por el Bayern, buscaba relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City. Lo logró con creces en Alemania, donde se consolidó como pieza clave de Inglaterra y una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan sencillos como en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose siempre para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es bueno. Deberá brillar en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere aspirar a los primeros puestos de la WSL y destacar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la 2025-26 doblan los de cualquier compañera salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la pieza perfecta para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreaba que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— seguían a Anyomi. Sin embargo, el éxito en las copas no está descartado para el equipo inglés la próxima temporada, sobre todo con los cambios que se avecinan en la Copa de la Liga, y es probable que tenga más garantías de desempeñar un papel más destacado en lo que es un proyecto emocionante con algunos nombres muy importantes en sus filas. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, sin compensación económica, es un golpe duro. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y consiguió dos top 5 consecutivos en la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que lo hizo con un contrato de tres años más una opción a un cuarto. El equipo ha tenido un buen inicio en la NWSL, pero a veces le faltó creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes a dar el salto, como Felicia Schroder, nueva delantera del Real Madrid, así que puede impulsar aún más a Parkinson. Nota: A

    Para Parkinson: Llegar a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos es ideal para ella. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, promedio que bajará con su incorporación, pero cuenta con veteranas que guiarán a las novatas, un entorno perfecto para crecer. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club en cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Perdida dolorosa que refleja la realidad del club tras acabar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que será central con más regularidad, posición en la que ya actuó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en el lateral izquierdo, así que Medina aporta profundidad en esa demarcación y otra opción en el centro de la defensa. En el United suele actuar con cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Aún así, resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro y la izquierda de la zaga, lo que le permitirá seguir creciendo como central. El tiempo dirá si le va mejor en ese rol o en el más abierto de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de lesión, volvió al inicio de la 2025-26 y luchó por un puesto en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haber firmado un contrato corto, dada la incertidumbre en la posición? Quizá no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off en las primeras semanas de la NWSL, el equipo ha marcado solo 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo de cara al Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá el puesto con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo con González en baja forma y un estilo de juego que le sienta mejor. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera edición de la Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club ha gestionado bien la situación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, Las Blancas muestran la ambición necesaria para recortar distancias con el Barcelona? El equipo ha sido criticado por su falta de empuje y por quedar segundo en España, mientras estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller se marchaban. Sin embargo, pagar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo puede marcar un cambio de rumbo. Schroder es una estrella y parece capaz de mantener su nivel, aportando los goles que el equipo necesitó la temporada pasada. Además, tiene margen de mejora y, como con Linda Caicedo, el club espera que se convierta en una jugadora de talla mundial enMadrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con una presión asumible. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo y resultará interesante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain a las London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo su nivel y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en el cuerpo técnico. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse: el PSG pierde poco, pero tampoco gana. Nota: C

    Para el London City: El club terminó su primera temporada en la WSL con solidez, pero para crecer necesitaba mejorar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la mayor desviación de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Recuperará Earps su mejor nivel en Inglaterra? El London City lo espera. De momento, el club ha intentado reforzar una posición clave. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel de forma constante, alejarse del circo del PSG no es mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en la recta final de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: un indicio de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, sin duda, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta blanca desde su llegada en 2022. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su enorme experiencia pueden ayudar a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Además, con la salida de Lindsey Horan, refuerza el centro del campo. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, merece este fichaje que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto mayor con el ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon en competiciones europeas, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a varias jugadoras este verano, no logró retener a Mead, cuyo contrato expiraba. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en mente, los minutos de juego serán clave para que Mead aporte lo mejor de sí con Inglaterra en Brasil —si se clasifican—. La competencia en ataque es alta, pero la rotación le dará minutos si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, así que tendrá opciones de ganarse un lugar en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un club de primer nivel y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar hacia su puesto ofensivo preferido y significa que Buurman podrá desempeñar principalmente su papel de central, donde destaca. Charles, que ahora parece que fichará por el City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que su incorporación mejorará significativamente el once titular de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en los Blues, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en lo que respecta a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B