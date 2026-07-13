Según varios medios, el fichaje de Johan Manzambi por el Newcastle United se ha caído en el último momento. Pese a ello, el SC Freiburg podría lograr su venta más cara a la Premier League, ya que el jugador podría fichar por el Aston Villa.
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El fichaje de Johan Manzambi por el Newcastle United se ha frustrado: un club de la Liga de Campeones se lo arrebata al Friburgo
El Newcastle acordó con el Friburgo el fichaje de Manzambi por 60 millones de euros para reemplazar a Sandro Tonali, vendido al Tottenham por más de 100 millones. Sin embargo, el fichaje se frustró en la fase final porque el jugador rechazó dar su visto bueno.
En su lugar, el jugador ha dado el visto bueno al traspaso al Aston Villa, clasificado para la Liga de Campeones. El Newcastle ya se retiró de las negociaciones, mientras que las conversaciones entre el rival de la Premier League y el SCF cobran impulso.
Según Sky, el paquete total por la revelación mundialista, con bonificaciones, rondaría los 70 millones de euros. De concretarse, Manzambi superaría los 25 millones que costaron Kevin Schade (Brentford) y Merlin Röhl (Everton), hasta ahora los traspasos más caros del club.
- Getty Images Sport
Primero brillante y luego lesionado: Mansambi vive una montaña rusa en el Mundial
En el torneo disputado en EE. UU., Canadá y México, este jugador de 20 años brilló con la selección suiza. En el segundo partido de grupo ante Bosnia, entró en el 71’ y marcó dos goles en los minutos finales.
En el cierre de la fase de grupos ante Canadá fue titular por primera vez y respondió con un gol y una asistencia. También aportó una asistencia en octavos contra Argelia.
Suiza venció 4-3 en los penaltis a Colombia —sin Manzambi por lesión— y alcanzó los cuartos.
En cuartos, Suiza perdió 1-3 en prórroga ante Argentina y Manzambi, aún lesionado, no jugó. Tras el encuentro chocó los cinco con el portero argentino Emiliano Martínez, quien, bromeando, le preguntó si ficharía por el Birmingham. La respuesta parece obvia.
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